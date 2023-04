L’Aureli laat QR-code van haar werkgever patisserie Geers uit Kortrijk op arm tatoeëren: “Uniek en mooi design”

Een loyaler personeelslid dan L’Aureli Servaege (29) kunnen werkgevers Jo Geers (53) en Nathalie Verhoye (54) zich niet wensen. Mike Love (55) van Revolver Tattoos op de Vlasmarkt plaatste met de nodige precisie een QR-code op haar linkerarm. Met de juiste lichtinval en afstand kom je na het scannen uit op de website van patisserie Geers.

“Mijn baas lacht altijd dat hij beroemd wil worden. Al grappend stelde ik voor hun logo te tatoeëren, maar besloot al snel het effectief te doen. Een QR-code maakt het leuk en grappig”, lacht L’Aureli.

Eerlijk en goedlachs

L’Aureli werkt sinds vorige zomer bij patisserie Geers, daar maakt ze voornamelijk themataarten. “We hebben een heel tof en samenhangend team. L’Aureli is een aangenaam persoon om mee samen te werken. Ze is eerlijk, goedlachs en prettig gestoord”, vertelt Jo. Hij nam destijds de patisseriezaak over van zijn ouders die intussen al meer dan vijftig jaar bestaat. “Ze heeft veel toffe en originele ideeën voor haar taartontwerpen. Uit die creativiteit kwam ook het idee om niet zomaar ons logo te tatoeëren, maar de QR-code die leidt naar de website”, vult Nathalie aan.

Tattoo Mike

L’Aureli studeerde Toegepaste Beeldende Kunsten en Fotografie in het secundair kunstinstituut in Gent. Op haar lichaam staan al veel tatoeages, het plan is dat er nog veel volgen. Dit is wel haar eerste interactieve design. Voor tattoo-artiest Mike was het de eerste QR-code in zijn dertigjarige carrière.

Tattoo Mike is de langst tatoeërende shop in Kortrijk en veranderde een tiental jaar geleden van naam naar Revolver Tattoos. In de zaak werken zes tattoo-artiesten en één leerling.

De tatoeage krijgt L’Aureli van Mike cadeau. “Het was minuscuul werk, sommige bolletjes moest ik bijkleuren, maar het is gelukt. Met tijd zal de tattoo wel vervagen”, zegt Mike. Maar dat deert L’Aureli niet. “Ik vind het ook een uniek en mooi design. Later zal die opgaan in de andere tattoos op mijn arm.”