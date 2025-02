Laureaten vierde Scumprijzen zijn bekend

The Dirty Scums reikt op zondag 9 maart al voor het vierde jaar op rij de Scumprijzen uit. Nadat bij de vorige edities op zoek gegaan werd naar respectievelijk ‘de grootste’, ‘de langste’ en ‘de beste’, is het criterium van de Kapelse punkers dit keer ‘ik doe het elke dag’.

De laureaten zijn opnieuw drie initiatieven, personen of verenigingen, die op 9 maart de awards overhandigd krijgen in Schuiferskapelle. Het gaat om Bart Meese en Dieter Vanderheeren, die al vijf jaar op jacht zijn naar de handtekeningen van de 108 acteurs uit de ‘Harry Potter’-films. De queeste van het duo is nog niet ten einde en een deadline is er niet, maar bedoeling is om een volledig gesigneerd ‘Harry Potter’-boek te veilen voor het goede doel.

Ook Christine Huys, de kleindochter van de befaamde Tieltse kunstenaar Maurice Vander Meeren (1903 – 1983) is genomineerd. Zij schonk in 2024 een aanzienlijk deel van zijn archief – bijna 200 stukken – aan de stad.

Tot slot valt ook tekenfanaat Achiel Van De Velde in de prijzen. De 82-jarige Achiel tekent elke dag portretten in z’n assistentieflatje in Tielt. In mei 2024 liep er een tentoonstelling van zijn werk in wzc Deken Darras. (SV)