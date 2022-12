Laureaten van de Arbeid Meulebeke ontvangen in kasteel Ter Borcht

Nancy Provoost, Rik Vergote en Ilse Verhulst werden zondag ontvangen als Laureaat van de Arbeid in het kasteel Ter Borcht.

Burgemeester Dirk Verwilst beklemtoonde het belang van het beroepsleven in eenieders bestaan. “Werken vergt een opoffering en een investering van onze tijd. Het bepaalt vaak een stuk van onze identiteit”, aldus de burgervader.

Nancy Provoost runt nagelstudio en schoonheidssalon JeunEssence in de Oostrozebekestraat. Zij ontving het label van Master en een gouden ereteken in de sector Esthetiek en Wellness. Rik Vergote is een geëngageerd figuur in de geschiedenis van het Meulebeekse verenigingsleven. Hij is lid van de gemeentelijke feestcommissie en voorzitter van de scholengemeenschap Ferdinand Verbiest. Hij ontving het label van Expert en het gouden ereteken in de sector Private Sociale Organismen. Ilse Verhulst runt het kapsalon Atelier I&C, samen met haar mama Carine. Zij ontving het label van Master en het gouden ereteken in de sector Kapsel.