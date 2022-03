Laureaten Junior Journalistenwedstrijd ontvangen hun prijs: Een blik op de wereld na 2030

Verteller Koen Demuynck hield er nog even de spanning in met zijn ‘verhalen rond de zwarte kaars’ vooraleer de winnaars van de Junior Journalistenwedstrijd van Davidsfonds Doornpanne op het podium hun boekenprijs in ontvangst mochten nemen.

Heel wat leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de Vrije en Gemeentelijke Basisscholen Oostduinkerke kropen in de pen om hun visie rond het thema De wereld na 2030 in een boeiend verhaal te gieten. De juryleden beoordeelden alle opstellen die de leerkrachten van beide basisscholen vooraf hadden geselecteerd. Eerste laureaat werd Iebe Pauwels (11 jaar) van het 6de leerjaar B van de GBS. Papa Korneel en mama Lies Vermote zijn bijzonder trots op hun enige dochter. “Dit had ik zelf niet verwacht”, glundert Iebe. “Mijn verhaal heet Futura en ik in 2031 en gaat over de manier van leven en de gebruiksvoorwerpen in die periode. Maar het gaat ook over de vriendschap tussen twee meisjes van verschillende leeftijden, die het hebben over hun toekomstplannen en die uitkijken naar een reis naar het zuiden van Frankrijk. Eigenlijk ben ik niet echt een kei in opstellen op school, en ook niet zo’n fervente lezer… Ik besteed vooral veel tijd aan mijn hobby’s: ik dans 3 tot 4 uur per week en ben 1 uur per week bezig met woordkunst. Ambities om journalist te worden heb ik niet. Mijn interesses liggen meer in het creatieve, in woord en dans en een beetje in ICT. Daarover gaat het grotendeels in mijn opstel. Misschien heb ik daardoor wel gewonnen!”

Mijn verhaal heet Futura en ik in 2031 en gaat over de manier van leven in die periode

Sportjournalist

Chloë Jorissen (11) van het 6de leerjaar VBO verraste haar oma en haar ouders Damien Jorissen en Valerie Verkeyn toen ze als tweede laureaat uit de bus kwam. “Mijn verhaal gaat over een meisje dat in een museum vaststelt dat het alsmaar slechter gaat met de dieren in de wereld. Ze besluit geld in te zamelen voor een goed doel ter bescherming van de dieren met de verkoop van limonade en speciale koekjes. Ik vind verhalen schrijven leuker dan de wiskundeles op school! Ik ben zelfs bezig aan een boek! Tijdens het weekend kom ik vaak op ideeën. Het leuke aan boeken is dat je in je verbeelding de dingen op je eigen manier kunt voorstellen, wat soms totaal anders is dan de tekeningen die erbij horen of een film die erover wordt gemaakt. Ik lees graag, maar doe ook aan atletiek, volley en golfsurfen. Fotografie boeit me ook enorm. Van mijn ouders kreeg ik een abonnement op National Geographic, en ik ben gek op documentaires. Misschien word ik later archeoloog of sportjournalist voor de Olympische Spelen!” Ook volgende leerlingen vielen in de prijzen: Marion Maertens, Achiel Lanssens (VBS) en Pauline Peirs, Billy Lee Meens, Ibe Van Thienen (GBS).