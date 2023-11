Laureaten bebloemingswedstrijd worden in de bloemetjes gezet

Voor het 49ste jaar op een rij werd er in Moorslede en Slypskapelle een bebloemingswedstrijd georganiseerd. Tijdens de prijsuitreiking in D’Oude Schole werden de verschillende laureaten in de bloemetjes gezet.

De bebloemingswedstrijd is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden. “Ook deze zomer trokken onze keurders er de laatste zaterdag van juli op uit om de verschillende tuinen te beoordelen.

Dit jaar bestond de jury uit Jo De Weirt van het magazine Tuinhier en Daniëlle Coussée, voorzitster van Kanegem Bebloemd. We konden opnieuw rekenen op een honderdtal deelnemers”, aldus Norbert Vanoost, voorzitter van het bebloemingscomité.

Er werden vijf hoofdprijzen uitgedeeld. In de categorie land- en tuinbouwbedrijven won Robert Keirsebilck uit de Gentsestraat. Roland Impens uit de Waterstraat nam voor het eerst deel aan de bebloemingswedstrijd en won onmiddellijk in de categorie gevelversiering. Maurice Huyghebaert uit de Zilverbergstraat onderhield dit jaar de mooiste kleine voortuin in de gemeente. De mooiste grootste kleine voortuin was in dezelfde straat te vinden bij Willy Cokelaere. Frans Masschelein uit de Oostnieuwkerkestraat werd in de bloemetjes gezet als algemeen laureaat.

Verjaardagseditie

De bebloemingswedstrijd bestaat in 2024 vijftig jaar. “Die verjaardag zullen we niet zomaar laten passeren. We denken er aan om een pompoenenwedstrijd te organiseren voor de jeugd en hopen dat enkele deelnemers hun mooie tuin willen tonen tijdens een Open Tuindag. Daarnaast zal de traditionele keuring natuurlijk ook plaats vinden en voorzien we een receptie bij de proclamatie”, aldus Norbert.

Hij stond mee aan de wieg van de bebloemingswedstrijd. “Na bijna vijftig jaar is het ook voor mij goed geweest. Ik hoop na volgend jaar een stapje opzij te kunnen zetten. Verjonging is nodig, maar het zal niet eenvoudig zijn om nieuwe mensen te vinden. Hopelijk lukt dat wel, want de bebloemingswedstrijd is toch een leuk initiatief. De vele mooie tuinen zorgen voor extra kleur in de gemeente.”