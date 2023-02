Laure Wulgaert (33) is nieuwe brugfiguur van gemeente Beernem: “Dankbaar dat ik dit kan doen”

Sinds november is Laure Wulgaert (33) aan de slag als brugfiguur in de gemeente Beernem. Vanuit haar functie maakt ze ouders en kinderen die merken dat het wat moeilijker loopt op school wegwijs in de andere diensten van de gemeente. “Ter plaatse langsgaan bij gezinnen en hen de weg wijzen naar de juiste hulp, dat doe ik enorm graag”, vertelt ze.

Na tien jaar als jeugdhulp bij verschillende voorzieningen en een job als pleegzorgbegeleider startte Laure Wulgaert begin november in haar nieuwe job. Ze zet zich halftijds in voor de begeleiding van Oekraïense ontheemden, voorts is ze actief als brugfiguur bij Katrol Beernem. Die organisatie voorziet in studie & gezinsondersteuning.

Schrik

“Aanvankelijk had ik een beetje schrik voor een job bij een openbaar bestuur, maar nu blijkt dat dit nergens voor nodig was. Ik wilde kunnen blijven langsgaan bij mensen thuis en dat kan ik in mijn nieuwe job nog steeds. Dat zorgt ervoor dat ik heel goed kan oppikken waar gezinnen het moeilijk mee hebben”, zegt ze. Een brug vormen tussen scholen en alle instanties waar gezinnen en kinderen hulp kunnen krijgen, zo is de functie van Wulgaert kort samen te vatten.

“Aangezien ik uit de jeugdhulp kom, weet ik dat er heel veel voorzieningen zijn. Dat is goed, maar maakt het tegelijk soms moeilijk om te weten waarvoor gezinnen bij welke organisatie terechtkunnen. Ouders aantonen welke vakantiekampen er zijn en hoe ze zich daarvoor kunnen aanmelden, bijvoorbeeld”, vervolgt Wulgaert.

“Met mensen praten zorgt bij hen vaak voor een wereld van verschil”

Om zo veel mogelijk mensen te helpen, werken de diensten samen met vrijwilligers. “Studenten helpen bij de katrolwerking, andere vrijwilligers bieden duurzamere ondersteuning. Geïnteresseerden mogen zich altijd aanmelden, we zijn steeds op zoek naar extra handen”, klinkt het.

Dat Wulgaert dichter bij huis komt werken, is niet alleen een praktische keuze. “Het is heel dankbaar om te werken in de gemeente waar je woont. Ik vind het heel goed dat de gemeente middelen vrijmaakt voor mijn functie. Dat toont dat er een sociaal beleid wordt gevoerd met oog voor kwetsbare gezinnen. Dat ik gewoon de tijd kan nemen om met ouders en kinderen te praten, zorgt bij hen vaak voor een wereld van verschil.”

Informatiebron

Samen met haar collega Charlotte Stevens vormt Laure Wulgaert een team. Stevens is onder meer actief bij de mobiele kruidenier. “Door ons te laten zien in buurten, willen we mensen elkaar laten ontmoeten. Bovendien willen we een informatiebron zijn om de inwoners van bepaalde buurten wegwijs te maken in de diensten van de gemeente. Wat Laure doet bij scholen, doe ik in buurten. Zo bereiken we mensen die anders moeilijk te bereiken zijn”, besluit Stevens.

Mensen die zich willen aanmelden als vrijwilliger of op zoek zijn naar informatie, kunnen contact opnemen met Laure via laure.wulgaert@beernem.be