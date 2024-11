Laura Vierstraete nieuwe jeugdconsulent in Lichtervelde

Sinds 2 september is Laura Vierstraete jeugdconsulent in Lichtervelde. Ze volgt daarmee Stijn Cornette op. Hoewel Laura, met haar 22 jaar nog jong is, heeft ze al heel wat praktische ervaring opgedaan.

Laura is afkomstig van Anzegem, en woont samen met haar vriend Sebastien Desmet (26) in Roeselare. “Ik studeerde af als bachelor orthopedagogiek en werkte daarna één jaar in de tweede graad van het internaat in Torhout als opvoedster. Maar mijn hart ligt bij het jeugdwerk, vandaar maakte ik al snel de switch naar jeugdconsulent. Ik was zes jaar vrijwillig animator bij de speelpleinwerking in Anzegem waarvan vier jaar hoofdanimator. Daarnaast werk ik intussen zes jaar als vrijwilliger bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking en ben ik leidster bij het jeugd Rode Kruis in Deerlijk.”

De toekomstplannen als jeugdconsulent in Lichtervelde wil Laura zo realistisch mogelijk houden. “Om niet ontgoocheld te worden als er zaken zijn die niet kunnen doorgevoerd worden”, zegt Laura.

“Het engagement van de jongeren in Lichtervelde ligt hoog. Er wordt veel gedaan, zoals bij de jeugdbewegingen die een sterke werking hebben. In vergelijking met andere gemeentes is het aantal animatoren en hun inzet groot. Samen met Rania Moutaouakkel, van het Huis van het Kind, willen we ons extra inzetten voor de jongeren, die toch minder aandacht krijgen dan de kinderen momenteel. Van Lichtervelde een kindvriendelijke gemeente maken, dat is een mooi doel. Maar daar zijn meer middelen voor nodig.”

Jeugdhuis

“Verder streef ik naar een zelfstandigere jeugdraad. Met het nieuwe bestuur ontstaan er misschien andere ideeën die dit mogelijk maken. De nieuwe voorzitter is Dave Vantyghem en de penningmeester Siemen Delbecque. Wat het JOC zelf betreft, brainstormen we over een jeugdhuis dat draait, waar een werking is. Wie ideeën heeft voor het jeugdhuis, zich wil engageren voor de jeugd of vragen heeft, is welkom op vrijdag 29 november om 19 uur in het JOC, Boomgaardstraat 1”, besluit Laura Vierstraete.

(Jenka Watteny)