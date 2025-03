Laura Vanslembrouck is de nieuwe directeur van W13: “Het is van belang dat elke euro juist besteed wordt”

Laura Van-slembrouck (37) is de nieuwe directeur van W13, een samenwerkingsverband van 14 OCMW’s en CAW Zuid-West-Vlaanderen. “Ik ben hier met mijn gat in de boter gevallen als ik het zo mag zeggen. Ik run een team dat zin heeft om de dingen aan te pakken en geen afwachtende houding aanneemt”, zegt Laura.

W13? Dat klinkt bijna als hogere wiskunde, maar de W verwijst naar Welzijn en ook naar de vereniging die een gezamenlijk sociaal welzijnsbeleid voert voor de regio Zuid-West-Vlaanderen. Opgericht in 2015 waren er in eerste instantie 13 OCMW’s en het CAW Zuid-West-Vlaanderen bij aangesloten. Wielsbeke volgde later. Het arrondissement Kortrijk mag dan wel een rijke regio zijn, er is ook (kans)armoede en dan is het ook een must om over de gemeentegrenzen heen samen te werken…

Dat spreekt Laura Vanslembrouck niet tegen. De vrouw die sedert 1 oktober aan het roer staat, heeft duidelijk al vlot haar weg gevonden in haar nieuwe werkomgeving. Haar aanstekelijke en intelligente manier van praten (en wellicht ook leiding geven) spelen daarbij ongetwijfeld in mee. Misschien was dat veertien jaar geleden ook voor de stad Oostende de reden om haar als pas afgestudeerde master in de sociologie meteen aan het hoofd te zetten van de jeugddienst. Voor de jonge vrouw was dat het begin van een succesverhaal, want ze mocht later een nog complexere dienst als die van onderwijs leiden. “Het beviel me wel in Oostende”, zegt ze daarover. “Ik ben daar ook gemaakt tot wie ik nu ben.”

En toch wilde je weg. Was het tijd voor iets anders?

“Ja ik denk het wel. Bovendien trok het verhaal in Kortrijk me aan omdat ik hier beleidsmatig kan werken rond armoedebestrijding, iets wat me heel erg aanspreekt. Dat ik binnen de welzijnssector impact kan hebben op een hele regio is nog een andere reden waarom ik hier wilde starten.”

Er zijn nu vijf maanden verstreken sedert je eerste werkdag hier. Heb je al goed zicht op de uitdagingen waar je nu voorstaat?

“Zeker wel. De belangrijkste opdracht is nu de opmaak van een nieuw meerjarenplan en daarvoor gaan we nu langs bij alle OCMW’s in de regio. Dat is ook nodig, want zo zijn we goed geïnformeerd over de problemen en vereisten. Los daarvan wordt van mij ook verwacht dat ik de digitale transformatie verder tot een goed einde kan brengen.”

Jullie cliënten zijn mensen die het om allerlei redenen moeilijk hebben, al kom jij vanuit jouw positie niet in aanraking met hen. Vind je dat jammer?

“Eigenlijk niet. We beschikken over uitstekende veldwerkers die erg goed zijn in de omgang met kwetsbare mensen, hen de nodige ondersteuning geven en er soms ook in slagen om hen uit die spiraal van armoede te halen. In dat soort contacten ben ik minder sterk. Ik zou me die vaak trieste verhalen te veel aantrekken. Laat ons zeggen dat iedereen zijn rol te spelen heeft. Bij mij is dat er voor zorgen dat we goed beleid voeren.”

Voel je je als directeur van een sociale organisatie met een tachtigtal medewerkers ook ondernemer?

“Dat vind ik een moeilijke vraag. In het sociale werkveld draait het niet om een winstmodel zoals dat bij klassieke bedrijven het geval is. Meer nog, het is vaak aan ons om de gaten op te vullen voor mensen die hun plaats niet goed weten te vinden in het reguliere werkveld. Toch vind ik het belangrijk om ook als ondernemer te denken. Uiteindelijk werken we met belastingsgeld en is het van belang dat elke euro juist besteed wordt.”

Wie is Laura Vanslembrouck? Privé: Laura Vanslembrouck (37) is getrouwd met Merijn Degrande (37). Ze hebben samen twee kinderen: Lander (9) en Selle (7) en wonen al 13 jaar in het centrum van Kortrijk. Studies/Loopbaan: Laura behaalde een master sociologie aan de Universiteit Gent en kon meteen aan de slag als hoofd van de jeugddienst van de stad Oostende. Later kwam ze aan het hoofd te staan van de dienst onderwijs. Op 1 oktober 2024 ging ze aan de slag als directeur bij W13 in Kortrijk. W13: Een samenwerkingsverband van 14 OCMW’s en CAW Zuid-West-Vlaanderen. W13 voert een gezamenlijk sociaal en welzijnsbeleid voor de regio Zuid-West-Vlaanderen.

In jouw positie moet je leiding kunnen geven, maar ook een hart hebben voor de zorg. Zijn dat zaken die je van thuis uit hebt meegekregen?

“Ik denk het wel. Het engagement komt duidelijk van mijn moeder. Ze deed veel vrijwilligerswerk in organisaties zoals de Gezinsbond. De lijnen uitzetten in een organisatie, heb ik dan weer van mijn vader. Ook de liefde voor het discussiëren en de drang om duidelijke ideeën te vormen over wat er rondom mij gebeurt, komen van hem. Hij heeft altijd als manager gewerkt bij de Belgische multinational Agfa Gevaert, een tijdlang zelfs in de Verenigde Staten.”

Is er verder nog iemand die je inspireert in wat je doet?

“Eén figuur in het bijzonder is er niet, maar ik heb wel veel respect voor vrouwen in een leidinggevende functie. Dat is anno 2025 nog altijd niet evident. Directiefuncties worden nog altijd maar voor een beperkt stuk door vrouwen ingevuld.”

Je hebt een beetje overal gewoond en nu is dat in Kortrijk. Kan je hier wat aarden?

“Heel zeker. Het leuke aan Kortrijk is dat het een interessante stad is met een mengelmoes aan culturen, dat er een rivier door stroomt, dat er veel jonge gezinnen wonen en dat er een groot aanbod aan onderwijs is. En verder ook dat de Sinksenfeesten er zijn, mijn favoriete event hier.”