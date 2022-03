Laura uit Kachtem hoopt het hart van boer Cyriel in Boer Zkt Vrouw te veroveren

Wie op zondagavond afstemt op VTM krijgt sinds een paar weken Boer Zkt Vrouw te zien. Vier Vlaamse boeren en één boerin gaan op zoek naar de ideale partner. De West-Vlaamse boer Cyriel krijgt gezelschap van Laura Loncke uit Kachtem. De goedlachse jongedame hoopt het hart van de boer uit Vleteren te veroveren.

Boer Zkt Vrouw is al jaren een vaste waarde op de commerciële omroep. Dit jaar gaan vier boeren en één boerin op zoek naar de liefde van hun leven. Cyriel is een van de boeren die dit jaar hoopt de geknipte vrouw te vinden. De boer uit Vleteren heeft 450 koeien op zijn boerderij. In de aflevering van afgelopen zondag koos de 27-jarige boer zijn drie favoriete vrouwen uit die een week op zijn boerderij mogen verblijven. Een van hen is de 20-jarige Laura Loncke uit Kachtem.

“Het is de eerste keer dat ik mij inschrijf voor een dergelijk programma”, begint de goedlachse Laura haar verhaal. “Ik kende het concept van het programma natuurlijk, maar dit jaar kregen we als kijker de boeren op voorhand niet te zien onder de noemer Blind Verliefd. We kregen te horen waar de boeren van hielden en wat ze precies zochten in een partner, maar hun gezicht kregen we in de kennismakingsfilmpjes niet te zien. Je hoefde dit keer ook geen brief te schrijven, maar je moest gewoon doorgeven dat je de boer in kwestie wel zag zitten.”

West-Vlaamse werker

Laura zag aanvankelijk wel potentieel in boer Thomas. “Zijn verhaal sprak mij aan en het leek mij een fijne man, maar niet veel later kregen we te horen dat Thomas een vriendin gevonden had nog voor het programma kon starten”, legt Laura uit. “De productie liet weten dat boer Cyriel uit Vleteren in de plaats kwam en ook hij leek mij wel wat. Cyriel is een harde werker en komt uit West-Vlaanderen dus ik besloot dan om hem beter te leren kennen en een kans te geven.”

Laura schreef zich in, maar polste eerst even bij haar omgeving wat zij van van dat plan vonden. “Mijn ouders Bart Loncke en Cindy Hostyn waren meteen enthousiast en ook mijn zus Shania dacht dat dit avontuur wel iets voor mij zou kunnen zijn. Ik werd uitgenodigd naar de boerderijdag in oktober. We waren daar met een groepje dames te gast. Daar kregen we boer Cyriel voor het eerst te zien. Ik was meteen enthousiast, hij is een goedlachse boer en dat sprak mij heel erg aan!”

Concurrentie

Vorige zondag kon Vlaanderen zien hoe Cyriel drie dames koos die een week op zijn boerderij mogen verblijven, Chloë, Els en Laura. “Ik was natuurlijk heel blij toen ik gekozen werd. De boerderijweek dateert al van het najaar 2021, maar ik kijk er alvast met veel plezier op terug. Het was een leuke week. Ik voelde wel dat er concurrentie was tussen de meisjes, maar ik heb mij daar weinig van aangetrokken. Het is uiteindelijk de keuze van Cyriel zelf. Als hij iets in mij ziet, dan zal dat wel blijken. Ik ben gewoon helemaal mezelf geweest tijdens de opnames.”

Het boerderijleven is een stiel apart, maar daar is Laura zich zeker van bewust. “In een ver verleden ben ik even samen geweest met een boer en dat leven op zich vond ik heel plezant. Het schrikt mij helemaal niet af”, vertelt Laura. “Ik ben momenteel aan de slag in de Spar in Kachtem. Ik ben er charcuteriemedewerker en ik werk er in de slagerij samen met mijn papa die slager is. Het is een job die ik heel graag doe. Ik ben een harde werker, dus dat is zeker een eigenschap die je nodig hebt in het landbouwleven. In mijn vriendenkring zijn er ook veel landbouwers trouwens, dus ik weet wel wat het leven op een boerderij min of meer inhoudt.”

Zwijgen in alle talen

Laura is momenteel een bekend gezicht in Vlaanderen. “Toen ik de eerste keer in een aflevering verscheen, kwam ik hooguit een paar minuten in beeld. Het weekend daarna ging ik naar een fuif en kreeg ik enorm veel reactie op mijn deelname aan het programma.”

“Ongelofelijk, maar blijkbaar herkenden heel veel mensen mij van die paar minuten in Boer Zkt Vrouw. Het programma leeft echt wel onder de mensen!”

Ik ben gewoon helemaal mezelf geweest tijdens de opnames

“Nu ik afgelopen zondag langer te zien was én gekozen werd, zijn de reacties nog talrijker geworden. Mensen spreken mij aan en zijn vooral heel benieuwd naar de afloop, maar ik zwijg in alle talen, dat is voor mij geen enkel probleem. Het is voor het publiek ook veel leuker om te kijken als je de afloop niet kent. Het is heel leuk dat zoveel mensen je aanspreken, maar het is ook een compleet nieuw gegeven voor mij.”

Laura kan zichzelf nu elke zondag op televisie zien. “Dat is een heel bizarre ervaring eigenlijk. Ik blijf het gek vinden om in zoveel huiskamers te zien te zijn, maar het hoort bij een programma als dit natuurlijk. Afgelopen zondag zat ik vol spanning te wachten tot de uitzending begon, maar het duurde wel een half uur voor ik voor het eerst in beeld kwam! Mijn geduld werd echt wel op de proef gesteld”, lacht Laura.

Hoe het verhaal van Laura en Cyriel verdergaat, is voorlopig nog een groot vraagteken. Boer Zkt Vrouw is er elke zondagavond op VTM om 19.55 uur.