Laura Provoost viert 100ste verjaardag

In het woonzorgcentrum Avondrust in Varsenare hadden ze reden tot feesten. Op 23 augustus was het de 100ste verjaardag van hun bewoonster Laura Provoost.

De vrouw verblijft er nog maar sinds eind juni van dit jaar. Ze heeft steeds in Sint-Andries gewoond. Laura werd geboren in een gezin van acht kinderen. Haar vader was er zelfstandig timmerman. Hij kwam op 79-jarige leeftijd om het leven tijdens werken. Hij was een harde werker die altijd verder bleef werken. In het jaar 1940 sloeg het noodlot toe in het gezin. De twee broers van Laura moesten naar de oorlog en haar moeder had een beroerte met verlamming opgelopen.

Laura stopte met school om voor haar moeder te zorgen. In die tijd speelde ze banjo en was ze actief in het zangkoor. Ze huwde met Paul, maar in 1944 verloor ze al haar man. De oorlog heeft een grote impact gehad op de vrouw. In 1947 verloor ze haar moeder.

Laura ging daarna werken bij Koentges aan de Ezelpoort in Brugge. Ze moest er 500 mannenhemden strijken per dag. In 1956 trad ze in het huwelijk met Raymond Delacourt met wie ze twee kinderen kreeg, namelijk Johan en Ingrid. Intussen zijn er nog vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. In 1991 overleed haar echtgenoot aan longkanker. Dankzij de hulp van een poetsvrouw en tuinman is ze nog thuis kunnen blijven wonen.

Thuis wonen werd moeilijk en ze is toen verhuisd naar Avondrust. De Brugse burgemeester Dirk De fauw ging haar feliciteren met haar 100ste verjaardag. (SR)