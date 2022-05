Laura en Louis herdenken hun vader met benefietweekend Warmste William

Op zaterdag 21 en zondag 22 mei vindt in zaal Kubox het Warmste William Weekend plaats. Met dit benefietweekend willen Laura (26) en Louis (24) hun vader William Deylgat eren die bijna 2,5 jaar geleden overleed ten gevolge van hartfalen. De opbrengst willen Lauren en Louis integraal schenken aan de organisatie Missing You die kinderen en jongvolwassenen begeleidt in hun rouwproces.

Op 1 november 2019 overleed geheel onverwacht William Deylgat, die twaalf jaar het gezicht was van Taverne Leiemeers, op 50-jarige leeftijd. Een harde klap voor zowel zijn twee kinderen Laura en Louis als zijn familie.

Terwijl Louis terecht kon bij een vriend, kwam Laura via enkele vriendinnen in contact met de vereniging Missing You. Het gevoel van erkenning dat ze daar kreeg, deed haar zo goed dat ze via het benefiet Warmste William Weekend Missing You wil bedanken door de opbrengst van de benefiet integraal te schenken aan de vereniging.

“Onverwacht je amper 50 jaar oude vader verliezen, is sowieso niet hoe het hoort te zijn”, vertelt Laura.

“Het zorgde voor moeilijke tijden, die ik ook nu nog soms ervaar. Gelukkig kon ik bij enkele vriendinnen terecht die zelf in 2018 hun vader waren verloren. Zij brachten mij in contact met Missing You, een organisatie die kinderen en jongvolwassenen begeleidt in hun rouwproces en die maandelijkse praatgroepen, rouwweekends en rouwkampen organiseert. Twee en een half jaar na het overlijden van mijn vader woon ik nog steeds maandelijks de praatgroepen bij in Gent die door Missing You worden georganiseerd. Deze bijeenkomsten doen mij zo goed dat ik nu op mijn beurt Missing You wil bedanken.”

Aanvankelijk planden Laura en Louis hun benefiet in op 18 en 19 december vorig jaar. Door de geldende coronamaatregelen moesten ze echter het Warmste William Weekend uitstellen.

Vol levenslust

“Wie mijn vader kende, zal hem zich ongetwijfeld herinneren als een warme man die heel wat gedaan heeft voor Kuurne”, gaat Laura verder. “Hij was een vechter die zich niet zomaar gewonnen gaf, iemand die keihard ergens voor ging zodat hij bereikte wat hij wilde. Iemand vol levenslust die stevig in de schoenen door het leven ging. Met het Warmste William Weekend willen we ons vader in de bloemetjes zetten.”

Tijdens het ‘Warmste William Weekend’ op zaterdag 21 en zondag 22 mei in zaal Kubox wordt een heel gevarieerd programma aangeboden. Op zaterdagavond staat onder meer een quiz gepland waar diverse teams hun algemene kennis kunnen in testen.

Daarnaast is er ook een foodtruckfestival, een tombola en gezellige muzikale omlijsting. Op zondagmiddag kan de innerlijke mens gesterkt worden met stoofvlees met frietjes en is er in de namiddag naast een taartenbuffet ook een live optreden voorzien van Toon Bellemans.

Inschrijven voor zowel de quiz op zaterdag als de maaltijd op zondagnamiddag kan via warmstewilliamweekend@gmail.com.

