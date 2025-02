Laura begeleidt nabestaanden met Troostpunt

Laura Blomme is oprichter van Troostpunt, een initiatief dat zich richt op zorg en ondersteuning na een uitvaart. “Nabestaanden kunnen bij mij terecht voor administratieve ondersteuning, rouwbegeleiding en grafzorg.”

Laura Blomme (26) runt haar zaak Troostpunt in de Langestraat, boven koffiebar en troostwinkel Troostbaar. “Dat is eigenlijk heel toevallig, Troostpunt en Troostbaar zijn twee verschillende concepten”, licht Laura toe. Laura werkt in de uitzendsector en werd de uitvaartbranche ingeloodst door haar zus. “Mijn zus Jessie werkt als uitvaartondernemer in het Antwerpse. Zij bieden ook een stukje nazorg aan, zoals twee keer per maand rouwbegeleiding waarbij nabestaanden samenkomen om te praten. Ik heb dat enkele keren mee gevolgd en vond dat zeer interessant. Ook administratie valt onder nazorg. Denk bijvoorbeeld aan abonnementen opzeggen en verzekeringen stopzetten, Fluvius afsluiten,… Omdat ik merk dat er veel nood is aan dit soort hulp en omdat ik heel graag zorg voor iemand, ben ik met Troostpunt gestart. Ik ben ervan overtuigd dat Troostpunt iets kan betekenen voor veel mensen in onze regio.”

Grafzorg

Bij Troostpunt helpt Laura nabestaanden op verschillende manieren. “Grafzorg valt daar ook onder. Ik verzorg en onderhoud graven, zodat de nabestaanden er zeker van zijn dat de laatste rustplaats van hun dierbare met zorg wordt behandeld. Een tweede luik is dan de administratieve begeleiding. Het papierwerk na een overlijden is vaak overweldigend. Er moeten heel wat zaken geregeld worden. Ik bied praktische ondersteuning aan om dit proces te vergemakkelijken.”

Rouwen in groep

Het derde luik is rouwbegeleiding in groep. “Via workshops en groepssessies bied ik mensen een veilige ruimte om te praten over hun verlies. Ik wil een brug zijn, op een laagdrempelige manier hulp bieden. Samen werken we aan de verwerking. Een workshop is bijvoorbeeld creatief bezig zijn met klei, waardoor de druk van ‘iedereen kijkt naar mij’ een stuk minder is en het op die manier makkelijker praten is. In deze veilige omgeving kunnen mensen verbinden in hun verlies en misschien ook in hun eenzaamheid”, besluit Laura. (BC)

www.troostpunt.be