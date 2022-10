Lats’n tap in Café Castard: “Nieuwe uitbaters starten al op 31 oktober”

Het avontuur van Celina en Kurt in Café Castard begon tijdens de coronapandemie. Het koppel gaf het café een volledige make-over en maakte er een gezellig praatcafé van. Op vrijdag 28 oktober is er een ‘Girls Night Only’ en op zaterdag 29 oktober tappen ze voor de laatste keer pintjes in hun café langs Woestendorp 67 in Woesten.

“Op 30 oktober 2020 werden Celina Cuvelier (32) en echtgenoot Kurt Vercruysse (31) de nieuwe uitbaters van café Het Kasteelhof. Het koppel doopte het om naar Café Castard. “Tijdens de verplichte sluiting van de horeca hebben we het interieur volledig onder handen genomen. Toen bleek dat cafés enkel hun terras weer mochten openen, hebben we ook het terras een make-over gegeven”, zegt Celina die zelf ook in Woesten woont. Op 8 mei 2021, de heropening van de horeca tijdens de coronapandemie, opende Café Castard voor het eerst de deuren. “Een eigen café openen was echt iets dat ik wilde doen. Toen het café over te nemen was, leek het de ideale gelegenheid om die droom waar te maken.”

Praatcafé

Voor Celina is het tijd om zich te focussen op een nieuw avontuur. “Het is zeker een afscheid met pijn in het hart, maar het is wel met opgegeven hoofd. Dit is in principe het enige café in Woesten. Het is me gelukt om van Café Castard een gezellig praatcafé te maken. Ik kreeg vaste klanten over de vloer, maar ook toeristen vonden hun weg. Al was het niet altijd gemakkelijk om naamsbekendheid te krijgen in de Westhoek”, zegt Celina.

“De nieuwe uitbaters, Priscilla en Freddy, hadden mijn oproep naar overnemers gezien op Facebook en hebben mij zo gecontacteerd. Ze waren onmiddellijk overtuigd en ook ik had een goed gevoel. Ik heb vertrouwen dat ze dit goed zullen doen. De klanten zullen het café niet lang moeten missen, want Priscilla en Freddy openen al op maandag 31 oktober”, zegt Celina. “De vaste klanten, de darters, de biljarters… wil ik bedanken dat ze elke week naar de bazinne wilden komen. Dat was mijn bijnaam door sommige. Nu is het aan een nieuwe bazinne.”

Girls Night Out

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober pakt Celina nog een laatste keer uit met een knallende afsluiter. “Een Girls Night Only staat op vrijdag 28 oktober op het programma. De inkom is 35 euro met hapjes en bepaalde drankjes inbegrepen. Er zullen hapjes en desserts klaargemaakt worden in de Thermomix (multifunctionele keukenmachine, red.). Daarnaast zullen er ook standjes zijn met juwelen, make-up, upperdare..”, vertelt Celina. “We gaan voor een luchtige en leuke avond. Enkel vrouwen worden toegelaten.”

Lats’n tap

Celina vind je op zaterdag 29 oktober voor de laatste keer terug achter de toog van Café Castard met de lats’n tap. “Het café opent om 16 uur en om 20 uur is er een foute party met dj Carlo. Het thema van de avond is Camping Kitsh. Wie verkleedt afzakt, krijgt een gratis cocktail”, aldus Celina. “Wat na Café Castard? Eerst genieten van onze vakantie. We zullen zeker eens afzakken om iets te komen drinken, want we blijven ook in Woesten wonen.”