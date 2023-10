Later als ik groot ben in Waregem

We bezochten in Nieuwenhove de derde kleuterklas van de Vrije basisschool. Juf Daphne heeft in haar klas 28 kleuters die om de beurt mochten vertellen wat zij later willen worden.

We herkennen achteraan v.l.n.r.; Joanne Avet (dokter), Médard Baert (voetballer), Lenn Claerhout (voetballer/papa), Luca Cornelis (politieman), Alexia Debaere (politievrouw), Gabrielle De Baere Haerinck (juffrouw/mama), Robin Delange (politieman), Ries Destoop (botten onderzoeker), Reda El Bali (meester) en Naïl El Haddad (werkman). Middenste rij v.l.n.r.; Renée Fourneau (politievrouw), Marie-Julie Haerinck (mama), Assia Idrissi (prinses), Joachim Polatka (politieman), Sonia Louncke (prinses), Nore Maebe (poetsvrouw), Miia Malynochka (ballerina), Seppe Staelens (ambulancier) en Amber Strobbe (juffrouw). Vooraan v.l.n.r.; Iljo Van der Haeghen (voetballer), Axelle Van Eeckhout (prinses), Rachelle Van Hecke (dokter), Juul Vanhoucke (politieman), Rozalie Van Hove (kleuterjuf), Leon Van Kerrebroeck (fotograaf) Camille Weustenraed (kleuterjuf en Mosaab Yaya (tekenaar). Nathan Ghebraeb ontbreekt op de foto.

(HDV/foto HDV)