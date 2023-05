Late Night Shopping lokt veel bezoekers naar Oostendse winkelstraten

Het was bijzonder druk in de Oostendse binnenstad vrijdagavond. De parkings zaten vol en in de winkelstraten liepen heel wat mensen rond met een goed gevulde winkeltas. Het was dan ook het ideale moment om langs te gaan bij je favoriete boetiek tijdens een geslaagde editie van de Late Night Shopping in Oostende.

De deelnemende handelszaken aan de Late Night Shopping pakten vrijdagavond uit met een extra attentie of misschien nog leuker een extra korting voor hun klanten. Hier werd dan ook gretig gebruik van gemaakt en heel wat bezoekers zakten af naar de Oostendse winkelstraten.

Op heel wat plaatsen hadden handelszaken voor extra sfeer gezorgd met een dj-booth en een zomerse beat. In combinatie met het zonnetje en een verlengd weekend was het alvast een topdag voor de stad. Tussendoor waren er ook modeshows. Heel wat bekende Oostendse zaken toonden er hun collectie zoals Maison Chagall, Ensor 14, Le secret d’O, Cassis, Paprika, Menz, Kidz, Ferm Homme en Ferm Femme. Toeschouwers konden zien hoe de modellen heel wat felgekleurde kleren showden. Met de zomer in aantocht mag er duidelijk wat meer kleur zijn.