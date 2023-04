Last Post voortaan buiten Menenpoort, die werf wordt: “Mooi, maar het weer hebben we niet in de hand”

Na belfort en Lakenhallen verdwijnt nu een tweede Iepers monument achter stellingen: de restauratie van de Menenpoort ging maandag van start. De Last Post verhuist voor het eerst sinds 1928 naar de vestingen naast en buiten de poort. Ook een mooie locatie, maar een uitdaging voor wie minder mobiel is en mooi weer verkiest.

Een paar jaar na de eenzame, maar unieke plechtigheden in volle coronacrisis zijn de klaroeners klaar voor opnieuw een speciale reeks van de Last Post. “Door de opbouw van stellingen voor restauratiewerken kan de Last Post niet langer plaatsvinden onder de Menenpoort, maar wel bij het gras van de vestingen naast de poort. Bij mijn weten is dat nooit eerder gebeurd”, zegt Benoit Mottrie, voorzitter van de Last Post Association. “Ver verhuizen we niet en wij vergelijken het met een andere kamer in hetzelfde huis. De klaroeners tegen de poort, dat is een mooi beeld.”

“Voor ons, klaroeners, verandert er relatief weinig”, vertelt Raf Decombel (62), die al ruim 22 jaar de Last Post blaast. “De essentie is dat we nog dagelijks de Last Post doen en de 55.000 namen op de poort blijven herdenken.”

App

De namen van de vermisten worden door de stellingen aan het oog onttrokken, maar blijven virtueel toegankelijk via een digitale applicatie, die kan geraadpleegd worden in het CWGC-informatiecentrum bij de poort.

Toeschouwers kunnen de nieuwe locatie van de Last Post beklimmen via een paadje op de hoek van de Menen- en Bollingstraat. Omwille van enkele trappen onderaan moeten rolwagengebruikers een omweg van enkele honderden meters volgen via het toegankelijkere pad naar de vestingen langs de Aalmoezeniersstraat. Speciaal voor hen verspreidde de Last Post Association een kaartje via sociale media.

“Gelukkig had ik hulp van mijn familie, want in mijn eentje was het ook via die weg niet te doen”, reageert rolstoelgebruiker Johny Souverijns (75) uit het Limburgse dorp Eigenbilzen. “We komen elk jaar. Het zicht is wel fijn. Met een paar graden warmer was dat nog beter, maar het is tenminste droog.”

Afhankelijk van het weer

“De ruimte op de vestingen is groter dan onze vertrouwde plek onder de Menenpoort, waardoor minstens evenveel mensen de Last Post kunnen bijwonen”, aldus Mottrie. “Dat biedt ook de mogelijkheid om een serene plechtigheid te organiseren. Het enige wat we daar niet in de hand hebben is het weer. Misschien zullen we wel eens in de regen staan, maar we hopen dat de weergoden ons de eerste maanden goed gezind zijn. We hebben alles goed voorbereid, maar het blijft een proces van trial-and-error. Tegen het najaar overwegen we om opnieuw naar beneden te gaan, maar dan op de brug over het vestingwater voor de Menenpoort. Daar hebben we verharde ondergrond  en verlichting om de natte en donkere winter goed door te komen.”

Binnen twee jaar is de restauratie klaar. “We stellen alles in het werk om ongemakken voor de lokale bevolking tot een minimum te beperken”, zegt directeur Geert Bekaert van de CWGC, die de poort beheert en onderhoudt. “Ook waken we erover dat de Menenpoort elke dag opnieuw zijn bestaansreden blijft waarmaken: We will remember them!” (TP)