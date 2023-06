Last Post in the Landscape kan op veel bijval rekenen

Zaterdagavond vond op het New Zealand Memorial Park in Mesen de eerste van de vier evocaties ‘De Last Post in het Landschap’ plaats. Een sprekender locatie konden de organisatoren niet gedroomd hebben.

Met in de achtergrond de vallei van de Messines Ridge die in juni 1917 een belangrijke rol speelde voor de Nieuw-Zeelandse en Australische soldaten. Een resem artiesten brachten het verhaal van twee jongeren van Duitse afkomst, maar met de familie woonden in Nieuw-Zeeland en vochten met de Nieuw-Zeelanders tegen de Duitsers. Ze sneuvelden allebei in de Westhoek. De Last Post Association zorgde voor de organisatie, in een regie van Bart Cafmeyer.

Onder andere Yves Bondue, De Brasserie (Ypriana) o.l.v. Jasmien Vandewalle, actrice Brigitte De Cock, Kobe en Jozef Sercu, An Pierlé en Koen Gisen zorgden voor een perfecte harmonie tussen woord en muziek, waarvan de 400 aanwezigen getuige konden zijn. De Nieuw-Zeelandse ambassadeur verwoordde dat na het optreden met één woord: “Waw!”. In september volgt in Poperinge de tweede evocatie, volgend jaar volgen er nog twee. (EF)