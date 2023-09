Last Post Ceremonie in Ieper wordt voor de 33.000ste keer gehouden

De Last Post Ceremonie vindt maandagavond voor de 33.000ste keer plaats aan de Menenpoort in Ieper. Voor de gelegenheid werden alle leden van de Last Post Association uitgenodigd. Er wordt ook een iets grotere ceremonie gehouden, met een doedelzakspeler.

De klaroeners van de Last Post Association zullen voor de 33.000ste keer de Last Post laten weerklinken aan de Menenpoort, als eerbetoon aan de gesneuvelde soldaten in de Eerste Wereldoorlog. Er wordt ook een speech gehouden om het belang van de herdenking nogmaals te benadrukken.

Op de Menenpoort staan zo’n 55.000 namen van gesneuvelden vermeld. De Last Post Association heeft minstens de ambitie om voor elk van de gesneuvelden een ceremonie te houden. Zo zijn er dus nog heel wat Last Post Ceremonies te gaan.