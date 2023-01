Lars blijft jeugdopbouwwerker in Torhout

Goed nieuws voor de jeugd en voor jeugdopbouwwerker Lars Courtens. Laatstgenoemde, die sinds maart 2021 in Torhout aan de slag is, mag een jaar langer blijven. Dat heeft de gemeenteraad maandagavond beslist.

Lars biedt, veelal op en om het skatepark naast het zwembad, jongeren vrijetijdsbesteding aan, probeert probleemsignalen op te vangen en biedt waar nodig ondersteuning. Dat gebeurt in samenspraak met het stadsbestuur, de stedelijke jeugddienst en zijn werkgever, de Groep Intro. Lars is door Intro naar Torhout gedetacheerd.

Woont in Jonkershove, werkt in Torhout

Lars (24) woont in Jonkershove nabij Houthulst. In zijn vrije tijd is hij een gepassioneerde verzamelaar van vinylplaten en draait muziek met Discobaar Sarzebuuze. Ook speelt hij minivoetbal bij FC Speelman, bezoekt rommelmarkten, prutst graag aan oude auto’s en brommers en is actief in jeugdhuis De Rijkswacht in Klerken.

In Torhout verricht hij verdienstelijk werk, vooral voor de zogenoemde niet-georganiseerde jeugd. Hij is voor de jongeren een klankbord en biedt hen een luisterend oor. Zijn enthousiasme en zijn goedlachse houding werken aanstekelijk.

Het nieuwe contract loopt voor een jaar met de optie om het nog driemaal met een jaar te verlengen. “Het is een bewuste keuze om in deze financieel barre tijden te blijven investeren in de jeugd en door te gaan met de jeugdopbouwwerker”, aldus schepen Lieselotte Denolf (CD&V). “We zijn heel tevreden over Lars en de Groep Intro.”