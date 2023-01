Lani Spiessens is de Krak van Maldegem: “Op de tumblingmat heb ik het gevoel dat ik vlieg”

Ze won vorig jaar Oost-Vlaams, Vlaams en Belgisch goud, en WK-zilver. En toch is tumbler Lani Spiessens (14) verbaasd dat ze werd verkozen tot Krak. “Dit is de kers op de taart van een perfect jaar.”

“Toen het nieuws bekend raakte, drong het eerst niet tot mij door”, vertelt Lani. “Ook mijn mama reageerde vol ongeloof. We hadden nooit verwacht dat ik het zou halen van veldrijder Emiel Verstrynge, die in onze gemeente heel populair is en ook een heel grote aanhang heeft.”

Lani Spiessens PRIVÉ Lani Spiessens (14) woont met haar ouders Nele De Vriese (42) en Davy Spiessens (44) en broer Yeno (16) in Het Rivierenhof in Maldegem. Ze zit in het derde jaar Bedrijfswetenschappen Maatschappij & Welzijn bij de Maricolen. LOOPBAAN Ze begon met turnen toen ze vier was, trok vanaf de derde kleuterklas naar Gymclub Altis Eeklo, en traint sinds 1,5 jaar bij Turnkring Oostakker. In 2022 werd ze Oost-Vlaams, Vlaams en Belgisch kampioen in de categorie 13-14 jaar, en won ze in Sofia (Bulgarije) zilver op het WK Tumbling voor Jongeren. VRIJE TIJD Als ze op zondag niet moet trainen en klaar is met studeren, trekt ze naar Chiro Maldegem. In juli traint ze niet.

Sport in de spots

“Door het feit dat tumbling niet zo bekend is bij het grote publiek, dacht ik dat Lani geen kans zou maken op de Krak-titel”, vult haar moeder aan. “Nu dat wel zo is, is het heel mooi dat haar sport uitgebreid onder de aandacht komt. Bovendien is het gewoonweg prachtig om als meisje van veertien de Krak-award in de wacht te slepen. Voor onze Lani is dit de kers op de taart van een super geslaagd jaar. Met het berichtje ‘Allez hoe wijs is dat!’, reageerde ook Lani’s trainster Tine Van Bossuyt heel positief op het feit dat de Krak-titel binnen was.”

Tumbling is een discipline waarbij gymnasten op een verende mat van 25 meter salto’s, fliks en schroeven uitvoeren. Eindigen doen ze altijd met een spectaculaire eindsalto.

“Wanneer ik aan tumbling doe, heb ik het gevoel dat ik vlieg”, vertelt Lani. “Als het lukt om een geslaagde reeks neer te zetten, geeft mij dat een heel goed gevoel. Bovendien is tumbling een discipline met heel veel variatie. Zo kan je altijd nieuwe dingen leren en nieuwe salto’s uitproberen. In vergelijking met andere sporten zit er in tumbling echt wel heel veel afwisseling.”

Om in haar discipline de absolute top te bereiken traint Lani gemiddeld vijftien uur per week. Zowel op maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagavond, als op zaterdagnamiddag en soms ook op zondag staat Lani op de tumblingbaan.

Een zak chips

“Na een zware schooldag heb ik wel eens zin om me in de zetel te zetten, en ook heb ik soms weinig tijd om te studeren. Maar doorheen de jaren heb ik heel goed leren plannen en organiseren. Zo probeer ik altijd een beetje te studeren in de auto onderweg naar de training, en is er in het weekend wel wat tijd voor ontspanning. ’s Avonds eens met ma en pa en mijn broer in de zetel zitten met een zak chips lukt gelukkig ook nog. En als ik op zondag niet moet trainen en klaar ben met studeren, dan trek ik naar Chiro Maldegem. Een maand per jaar ben ik volledig vrij: in juli train ik niet.”

Het tumblingmilieu heeft Lani al heel wat vrienden en vriendinnen opgeleverd.

“Er zijn stages over het land. Zo stonden er tijdens de voorbije kerstvakantie sessies op het programma in Geel en in Aalst. Doorheen de jaren heb ik veel vrienden gemaakt, bij wie ik na de training kan blijven logeren. Dat maakt het echt wel leuk. Het klikt ook goed met Laura Vandevoorde en Manten Goedertier, die teamgenoten zijn bij Turnkring Oostakker.” (MW)

“Met ons gezin zijn we fan van West-Vlaamse tv-reeksen” Kijk je uit naar de uitreiking van de Krak-award op dinsdag 31 januari? Kijk je uit naar de uitreiking van de Krak-award op dinsdag 31 januari? “De uitreiking lijkt me echt wel iets leuks. Vooral het feit dat Chantal (personage van gelijknamige televisiereeks en Eigen Kweek, red.) er zal zijn, maakt het voor mij speciaal. We zijn met ons gezin echt wel fan van West-Vlaamse reeksen. Zo kampeerden we in de zomer van 2021 in Westouter, waar we ook de Eigen Kweek-route fietsten.” Wat is je droom op sportief vlak en wat zou je later graag worden? Wat is je droom op sportief vlak en wat zou je later graag worden? “Ooit zou ik graag deelnemen aan de World Games, de Olympische Spelen voor niet-olympische sporten. Verder zou ik later graag leerkracht lichamelijke opvoeding worden en tumblingtrainster.” Wat zijn de eerstvolgende belangrijke tumblingwedstrijden die op het programma staan? Wat zijn de eerstvolgende belangrijke tumblingwedstrijden die op het programma staan? “Op zondag 29 januari, zondag 5 maart en zondag 26 maart vinden de provinciale voorrondes plaats, waar ik me moet plaatsten voor het Vlaams kampioenschap op 7 mei en het BK op 28 mei. Als lid van het nationaal team trek ik in november ook naar het WK in Birmingham in Engeland. Deze keer moet ik wel aantreden in de leeftijdscategorie 15 tot 16 jaar, maar dat schrikt me niet af.”

De sportieve avonturen van Lani Spiessens zijn te volgen op https://lanisofia.blogspot.com.