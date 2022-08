Langerei-comité in Brugge stoort zich aan 500 bussen per dag en aan de vele snelheidsduivels

Het Langerei-comité in Brugge klaagt over 500 bussen per dag en vele snelheidsduivels. Ze eisen een dringende heranleg van hun straat. Tijdens de gemeenteraad maandagavond verwoordde raadslid Stefaan Sintobin (VB) hun verzuchtingen.

Een slecht onderhoud van het wegdek, een verdubbeling van het autoverkeer, er wordt onverantwoord hard gereden. De huizen van de Langerei zijn hiertegen niet bestand: ze scheuren en daveren. 500 bussen passeren per dag. Kortom: het is op de Langerei onleefbaar geworden. Een anoniem telapparaat noteerde op één dag tijd 47.064 voertuigen en 6.303 snelheidsovertredingen…

Comité

Met die boodschap trokken enkele mannelijke bewoners van deze straat, die zich verenigd hebben in het Langerei-comité, naar het stadhuis. Omdat burgemeester Dirk De fauw niet inging op hun wensen, speelden ze de info door naar oppositieraadslid Stefaan Sintobin (VB), die over dit dossier interpelleerde.

Voor burgemeester Dirk De fauw is een structurele aanpak van de Langerei op de korte termijn niet mogelijk: “We zitten met werken in de Sint-Jorisstraat, waardoor er nu meer bussen via de Langerei rijden. Eens die werken klaar zijn, zullen het er nog 180 zijn.”

Te snelle bussen

“Als we nu de Langerei afsluiten voor werken, riskeert Brugge een verkeersinfarct. We moeten trouwens eerst nog de Julius en Maurits Sabbestraat aanpakken, want de riolering is er verzakt. Tegelijkertijd de Langerei openleggen, is geen optie.”

“De politie zal wel extra controleren op snelheidsduivels en verbaliseren. Wat opvalt is dat er ook buschauffeurs zijn die de snelheidsbeperking van 30 km per uur niet respecteren. De Lijn mag zijn chauffeurs tot trager rijden aansporen. We bestuderen of we kleine, snelheidsbeperkende maatregelen kunnen invoeren, naast het herstel van losliggende riooldeksels.”