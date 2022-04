Langer thuis wonen in Brugge wordt makkelijker via Age’In-project

Langer zelfstandig thuis wonen: in Brugge wordt het mogelijk dankzij een uitgekiende samenwerking tussen OCMW Brugge/Mintus, Stad Brugge, Hogeschool VIVES en het Europese Interreg Age’In-project. In het hart van de stad hebben de projectpartners twee gerenoveerde demowoningen voorgesteld. Ze bieden maximaal comfort en toegankelijkheid aan ouder wordende en zorgbehoevende Bruggelingen.

“Het is geen geheim dat we in Brugge een sterk vergrijsde bevolking hebben. Vandaag telt de stad ruim 22 procent 65-plussers, tegen 2030 zal dat zo’n 28 procent zijn” zegt schepoen van sociale zaken Pablo Annys. “Het spreekt voor zich dat deze bevolkingsgroep specifieke woon- en zorgnoden heeft.”

“We streven ernaar om mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Precies om die reden zijn we in 2018 in het Age’in-verhaal gestapt. De nieuwe demowoningen in de binnenstad zijn een tastbaar resultaat van die Europese samenwerking.”

In kaart

Voor Age’In brachten Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk met de Brugse partners, de specifieke zorg- en woonvragen van ouder wordende Bruggelingen in kaart. Er werden in de stad workshops over het gebruik van smartphones en buurtnetwerk HOPLR georganiseerd.

Er vonden activiteiten ‘over generaties heen’ plaats en eenzaamheidsdetectie stond in de kijker. Daarbovenop kan Brugge nu uitpakken met twee demowoningen op maat van wie een dagje ouder wordt. De technische dienst van Mintus, een welzijnsvereniging van OCMW Brugge, tekende voor ontwerp en realisatie van het project.

Langer thuis in eigen huis

“We zijn al een hele tijd actief aan de slag met het thema ‘Langer thuis in eigen huis’ en de nieuwe demowoningen passen perfect in dat traject”, zegt Ann Vandycke, adviseur archiect bij de technsiche dienst van Mintus. “Twee panden in het Maagdendal en Noord-Gistelhof zijn danig gerenoveerd dat mensen met een toenemende zorgbehoefte er zelfstandig kunnen blijven wonen, terwijl dat in een gewoon huis onmogelijk zou zijn.”

“De ruimtes zijn stuk voor stuk rolstoeltoegankelijk gemaakt, we voorzagen inrij- of inloopdouches, verlaagde wastafels en kranen met een lange hendels. Stopcontacten en schakelaars zitten nergens hoger dan 80 cm. De hoog-laagkeukens zorgen ervoor dat mensen in een rolstoel perfect zelf een potje kunnen koken als ze dat willen.”

Demowoningen

Ook aan de link met de buitenwereld is er in deze demowoningen gedacht. WZC Ter Potterie van Mintus biedt ondersteuning via een noodoproepsysteem. Ann Vandycke verduidelijkt: “Voor senioren of mensen die zorg nodig hebben, is er een modern oproepsysteem voorzien in beide woningen. Via een polsbandje kunnen bewoners de oproep activeren. Een lichtsysteem met kleurcodes maakt duidelijk dat er hulp onderweg is.”

“Wanneer de hulp ter plekke is, gaat de voordeur automatisch open. Bovendien heeft elke demowoning sensoren die beweging detecteren en bij een lange of onrustwekkende stilte, een noodsignaal activeren. Noem het gerust een ‘state-of-the-art’-woonformule, op maat van alle mogelijke zorgbehoeften van onze Bruggelingen. We zijn trots dat we dit met Mintus en OCMW Brugge konden realiseren.”