Langemarkse boeren houden tractorenactie tijdens Gent-Wevelgem

Een dertigtal landbouwers uit Langemark-Poelkapelle plaatsten hun tractoren op het parcours van Gent-Wevelgem om hun bezorgdheid te uiten. “Nieuwe regelgeving, grote onzekerheid én ongelooflijk veel extra controles doen ons fysisch en psychisch de das om”, zeggen initiatiefnemers Stefaan De Tavernier en Marc Vanderstichele.

Toen Wout Van Aert en co tijdens Gent-Wevelgem omstreeks 12.30 uur passeerden aan het Canadees Monument in Langemark, werden ze er opgewacht door een dertigtal tractoren van de plaatselijke boeren. “Enerzijds willen we de nationale actie van onze vakorganisaties mee ondersteunen waarbij we aan de hand van onze tractoren de koers mee willen kleuren”, zeggen initiatiefnemers Stefaan De Tavernier en Marc Vanderstichele. “Tijdens Gent-Wevelgem ziet iedereen de koersende flandriens door het prachtige Vlaamse platteland rijden. Wij, Vlaamse boeren, zijn de makers van dat landschap, want de Vlaamse velden, da’s een boerenlandschap. Wij, Vlaamse boeren, zorgen graag voor uw voedsel én voor uw landschap!”

Zwarte vlag

“Anderzijds hangt er bij veel van onze tractoren helaas ook een zwarte vlag…”, klinkt het nog. “Een signaal waarbij we onze zeer grote bezorgdheid wensen te uiten! De druk op onze schouders is de laatste maanden ongelooflijk zwaar. Nieuwe regelgeving, grote onzekerheid door het stikstofakkoord én ongelooflijk veel extra controles doen ons als land- en tuinbouwer fysisch en psychisch de das om. Er lijkt hier in onze Vlaamse landschap wel helemaal geen ruimte, geen begrip, geen erkenning… meer te zijn voor onze hard werkende sector. Aan de hand van onze tractoren met zwarte vlag, willen wij onze zorgen meedelen zonder iemand persoonlijk hiermee ten laste te zijn.” (TOGH)