Langemark-Poelkapelle rondt (opnieuw) de kaap van 8.000 inwoners

Net als vorig jaar kende Langemark-Poelkapelle in 2022 een bevolkingsgroei. De gemeente overschrijdt voor het eerst sinds 2015 opnieuw de 8.000 inwoners. De stijging is het grootst in Poelkapelle, maar alle dorpen zien hun inwonersaantal stijgen.

Op 1 januari telde Langemark-Poelkapelle 8.011 inwoners. In de periode 2013 tot 2015 overschreed de gemeente al eens de kaap van 8.000. Daarna moeten we al terugkijken naar voor de Eerste Wereldoorlog.

Meer mannen dan vrouwen

Opnieuw zijn er meer mannen dan vrouwen. Van de 8.011 inwoners zijn er 4.052 mannen en 3.959 vrouwen. 359 mensen hebben een andere nationaliteit.

In alle dorpen is het bewonersaantal gegroeid, met uitschieters in Madonna (+16), Langemark (+23) en Poelkapelle (+34). Ook het aantal bewoonde woningen is gestegen. Vooral Poelkapelle (+15) en Langemark (+16) kennen hier een groei.

Minder geboortes, meer overlijdens

Er werden met 71 geboortes minder kinderen geboren dan in 2021, toen waren het er 88. Helaas, moesten we afscheid nemen van 82 Langemark-Poelkapellenaren, een stijging van 13 in vergelijking met 2022.

Meer inwijkelingen, minder vertrekkers

De stijging van het aantal inwoners is dus toe te kennen aan migratie. 509 personen kwamen in 2022 in de gemeente wonen, tegenover 418 inwoners die verhuisden naar buiten de gemeente. Meer inwijkelingen, minder vertrekkers ook ten opzichte van vorig jaar. Toen kwamen er 474 mensen in de gemeente wonen en vertrokken er 406.

De grootste deelgemeente blijft Langemark met 3.249 inwoners, gevolgd door Poelkapelle met 2.213 inwoners. Madonna telt 1.057 inwoners, Sint-Juliaan 908 en Bikschote 584.