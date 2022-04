Langemark-Poelkapelle neemt twee hondenpoepzuilen in gebruik

Baasjes kunnen voortaan in Langemark-Poelkapelle uitwerpselen van honden deponeren in hondenpoepzuilen.

Wie gaat wandelen met de hond Langemark of Poelkapelle kan vanaf vandaag zijn of haar hondenpoepzakjes deponeren in een hondenpoepzuil. Een hondenpoepzuil heeft maar 1 functie: de mogelijkheid bieden aan hondenliefhebbers om zich op een eenvoudige manier te ontdoen van hun hondenpoepzakje.

Je vindt een hondenpoepzuil aan de ingang Kasteelstraat aan het vijverpark in Langemark en in de Vinkestraat, paadje naar Nieuwplaats, in Poelkapelle De baasjes moeten nog steeds hun eigen hondenpoepzakjes meebrengen die ze, eenmaal gevuld, via het klepje in de paal kunnen droppen. Door het klepje blijft de geurhinder voor wandelaars beperkt. De speciale vuilnisbakken hebben nog meer voordelen: Ze zijn hygiënischer. Je herkent ze makkelijk. Het voorkomt sluikstorten dankzij een aangepaste opening. (PCO)