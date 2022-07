Langemark-Poelkapelle lanceert promotiefilmpje om toeristen te lokken

Langemark-Poelkapelle heeft een toeristisch filmpje online geplaatst. Het filmpje dient om de gemeente als toeristische locatie te promoten.

Het filmpje is een samenwerking van Jo Lottegier van de toeristische dienst en Gertjan Claus van studio Clausable uit Alveringem en werd in amper zes maanden tijd gerealiseerd. “Pas eind vorig jaar werden de eerste plannen gesmeed voor het project”, zegt schepen van Toerisme Laurent Hoornaert (TOPE8920). “Begin januari kwam Gertjan Claus aan boord, die het geschreven scenario van Jo Lottegier perfect in beelden wist om te zetten. Voor de opnames konden we rekenen op een twintigtal gelegenheidsacteurs. In de voice-over, de commentaarstem buiten beeld, herken je de stem van acteur Peter Bulckaen. Pas midden mei, wanneer de lente was ingezet, kon gestart worden met de opnames. De laatste beelden zijn geschoten op koffiefestival Koffie & Co op 12 juni. Op 1 juli, nog geen drie weken later, werd het filmpje in première voorgesteld aan iedereen die eraan meegewerkt heeft.”

In het filmpje komen heel wat troeven van de gemeente aan bod: het oorlogsverleden, maar ook de beleving en de lokale economie. Ook alle dorpen die de gemeente rijk is, zijn duidelijk te herkennen via de vijf kerken: Langemark, Poelkapelle, Madonna, Bikschote en Sint-Juliaan. Het filmpje is te zien op de website van de gemeente en sociale media.