Langemark-Poelkapelle lanceert burgerbudget: 20.000 euro om projecten waar te maken

In navolging van andere steden en gemeenten lanceert het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle een burgerbudget. Wie een goed idee heeft voor de gemeente en zelf de handen uit de mouwen wil steken, kan vanaf 1 december een voorstel indienen. De inwoners van de gemeente kunnen van 15 maart tot 15 april stemmen over de voorstellen. In totaal ligt 20.000 euro klaar hiervoor.

De mosterd haalde het gemeentebestuur onder andere in Dendermonde, waar met het burgerbudget een straat met geveltuintjes werd gerealiseerd, en Hooglede, waar de eerste Big Bench in van Amerikaans ontwerper en kunstenaar Chris Bangel geplaatst werd.

Betrokkenheid stimuleren

“Met het burgerbudget wil het bestuur betrokkenheid stimuleren”, zegt schepen van Participatie Laurent Hoornaert (Tope8920). “We willen inwoners de ruimte en financiële middelen geven om hun buurt nog levendiger maken. Het burgerbudget loopt al in meerdere steden en gemeenten. Daar zien we heel wat originele en creatieve ideeën uitgevoerd worden, van hondenweides, tot geveltuinen, gereedschapsbibliotheken en streetartprojecten. We hopen ook hier in Langemark-Poelkapelle veel creativiteit en goesting te zien.”

Fase 1: projectvoorstellen indienen

Het burgerbudget doorloopt een aantal fasen. In een eerste fase, die loopt van 1 december tot eind februari 2023, kunnen projectvoorstellen worden ingediend. Een voorstel moet aan een aantal voorwaarden voldoen: het project vindt plaats op grondgebied Langemark-Poelkapelle, enkel niet-commerciële projecten van algemeen belang maken kans en het project mag niet behoren tot de reguliere taken van de aanvrager(s) of tot de kerntaak van het lokaal bestuur (bijvoorbeeld infrastructuurwerken). De aanvragers moeten bovendien een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid hebben of afsluiten en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering.”

Fase 2: stemming

Na de indienronde analyseert Team Ontspannen de voorstellen en toetst ze af aan het reglement. Daarna worden de ontvankelijke voorstellen op de gemeentewebsite geplaatst. Inwoners kunnen vervolgens stemmen op hun favoriete projecten, waarbij ze een virtueel totaalbudget verdelen over de voorstellen. De stemperiode zal van 15 maart tot 15 april 2023 duren. Elk voorstel dat door minstens 25 unieke bezoekers gekozen wordt, gaat door naar de volgende fase.

Fase 3: jury

Daarna is het de beurt aan de jury. De jury wordt samengesteld uit deskundigen vanuit het lokaal bestuur. De samenstelling wordt op maat gemaakt van de ingediende voorstellen. Ze nodigt alle aanvragers van de overgebleven voorstellen uit voor een gesprek en toetst die af aan een aantal criteria zoals originaliteit, de geschatte impact op de buurt en haalbaarheid van het project. Tenslotte kent de jury aan de goedgekeurde voorstellen een bedrag toe. Per project kan je maximaal 5.000 euro subsidie ontvangen. Het lokaal bestuur investeert in totaal euro 20.000. Deze fase duurt van 15 april tot en met 15 mei.

Fase 4: bekrachtiging

De projecten die het gehaald hebben en bekrachtigd worden door het college, krijgen vervolgens twee jaar de tijd om uitgevoerd te worden.

Schepen Hoornaert heeft zelf al een idee voor een project in de gemeente. “Na de eerste gemeenteraad on the move werd het bestuur aangesproken door een inwoner van Madonna of we iets kunnen doen aan enkele kapelletjes die in erbarmelijke toestand zijn. Na informatie bij onroerend erfgoed kan hiervoor niet gerekend worden op een erfgoedpremie omdat het niet gaat om een beschermd monument. De kapelletjes staan bovendien op privégrond. Een idee voor het burgerbudget misschien?”, hint Hoornaert. (TOGH)

Wie een projectidee wil indienen, kan dit vanaf 1 december via de website http://www.lp.be/burgerbudget.