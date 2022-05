Langemark-Poelkapelle hervormt gemeenteblad ‘Infoflash’ tot ‘Info uit LP’

Wie deze week het gemeentelijk informatieblad in de bus krijgt, zal het opvallen: de stijl en inhoud zien er anders uit. Het blad kreeg ook een nieuwe naam: Info uit LP. We laten weg wat overbodig is, en maken korter wat korter kan. Zo komt er meer ruimte vrij om dieper in te gaan op de grotere projecten van het bestuur”, zegt schepen Laurent Hoornaert.

Het gemeentelijke informatieblad van Langemark-Poelkapelle werd halfweg de jaren negentig geïntroduceerd onder de naam ‘info-brochure’. Sindsdien onderging het formaat en de huisstijl verschillende transformaties. Tot deze week kregen de inwoners van de gemeente het blad in de bus onder de naam ‘Infoflash’, maar daar komt nu dus verandering in.

Meer magazine

“Alle communicatie vanuit het bestuur moet duidelijk zijn, eenvoudig en helde. Samen met het invoeren van de nieuwe huisstijl in 2019, was er al veel vooruitgang geboekt, maar nu gaan we nog een stap verder”, zegt schepen van Communicatie Laurent Hoornaert (Toope8920). “Het bestuur kiest onder meer voor een nieuwe naam, die bewust eenvoudig en duidelijk is: ‘Info uit LP’, informatie uit Langemark-Poelkapelle. ‘Info uit LP’ is ook meer magazine geworden, met een mix aan interviews, mooie beelden en kort nieuws.”

In ‘t kort

Foto’s en ander beeldmateriaal krijgen een belangrijke plaats in het magazine. “Want beelden spreken”, vervolgt Hoornaert. “Visuele informatie wordt nu eenmaal sneller verwerkt dan tekst. Met de nieuwe rubriek ‘In ’t kort’ informeren we de lezer over actua, wijzigingen en nieuwigheden. Met de nadruk op ‘kort’. We laten weg wat overbodig is, en maken korter wat korter kan.”

Interviews en reportages

Zo komt er meer ruimte vrij om dieper in te gaan op de grotere projecten van het bestuur. “Deze grote projecten, zoals de bouw van een nieuwe school in Poelkapelle of het bouwen van assistentieflats naast de zorgcampus duren meerdere jaren vooraleer ze gerealiseerd zijn. Het is belangrijk dat inwoners daar regelmatig en uitgebreid over geïnformeerd worden.”

“Met interviews en reportages willen we tenslotte de mensen beter in beeld brengen, iedereen die belangrijk is voor de gemeente, zowel de inwoners als de werknemers van het bestuur, zoals verpleegkundigen van de zorgcampus, leerkrachten, technici…”, besluit Laurent Hoornaert. (TOGH)