Lange Munte toneel voor eerste digitale basketbaltornooi in België

Tijdens de kerstvakantie strijkt zoals ieder jaar het “X-Mas” basketbaltornooi neer in de Lange Munte. Naast een fysieke strijd op het basketbalveld wordt voor het eerst ooit in ons land ook beslecht wie de beste “basket-gamer” is in het populaire spelletje NBA 2K23. Het startschot voor het tornooi wordt morgen gegeven: dan nemen acht influencers het tegen elkaar op in een “battle” op het Schouwburgplein. Ook burgemeester Ruth Vandenberghe en schepen Wouter Allijns van Team Burgemeester nemen het dan tegen elkaar op.

Het “X-Mas” tornooi is de absolute hoogmis voor iedereen die basket in het hart draagt. Ieder jaar zakken 1.500 jongeren uit liefst twaalf verschillende landen af naar Kortrijk om het tegen elkaar op te nemen op het basketterrein. Dit jaar gaat de organisatie nog een stapje verder met een virtueel tornooi in de game NBA 2K23. Iedereen kan deelnemen aan het eerste fysieke e-sports basketbaltornooi van ons land. Op 27 en 28 december vinden drie kwalificatierondes plaats, de grote finale staat een dag later op de agenda. Deelnemers maken, naast de eer, ook kans op verschillende prijzen.