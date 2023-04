Landscapes|Feel Flanders Fields is het nieuwe WO I-themajaar: “Het herdenkingslandschap, een geschonden rustplek te midden van de geschiedenis”

Van 29 april 2023 tot 31 augustus 2024 staat de Westhoek in het teken van LANDSCAPES|Feel Flanders Fields. Het nieuwe WO I-themajaar stelt het herdenkingslandschap in de kijker. “Tijdens LANDSCAPES trek je het landschap in en word je meegenomen naar (on)bekende, onverwachte plekken een verhalen”, klinkt het.

In de Lakkenhallen van Ieper werd woensdag het programma van het nieuw WO I-themajaar LANDSCAPES | Feel Flanders Fields voorgesteld. “Voor veel Britten, Amerikanen, Canadezen en Australiërs zijn de Vlaamse velden waar de klaprozen groeien een geliefde trekpleister. Jammer genoeg hebben covid en brexit het herdenkingstoerisme in de Westhoek zware klappen toegediend”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir. “Diegenen die normaal gezien het water zouden oversteken, bleven toen thuis. Die tijden liggen nu gelukkig achter ons, maar de schade is wel groot. Daarom investeren we vanuit Vlaanderen ruim 2,5 miljoen euro in het themajaar Landscapes. Het ruime programma aan expo’s, tentoonstellingen, fiets- en wandelroutes, zal nieuw leven blazen in de prachtige landschappen van de streek met haar begraafplaatsen, dorpjes en erfgoed. Voor vele geïnteresseerden in de Eerste Wereldoorlog zal dit wellicht hun eerste ontdekking zijn van de herdenkingslandschappen van de Westhoek. Zij zullen ook kennis maken met een leuze die vandaag de dag nog even belangrijk is als vroeger: Nooit Meer Oorlog. No More War.”

Nieuwe inzichten

Van 29 april 2023 tot 31 augustus 2024 staat de Westhoek in het teken van LANDSCAPES | Feel Flanders Fields met een uitgebreid programma vol expo’s, evenementen, belevingen en toeristische wandel- en fietsroutes. Het ontstaan van het herdenkingslandschap wordt ontsluierd in verhalen over de vele militaire begraafplaatsen en hun architecten, over de eerste pelgrimages en de oprichting van monumenten. Nieuwe viewpoints op het historische landschap brengen diepgang en nieuwe inzichten en ongehoorde historische stemmen, muzikanten en kunstenaars spreken en reflecteren over toen, vandaag en morgen. Tijdens LANDSCAPES trek je het landschap in én word je meegenomen naar (on)bekende, onverwachte plekken en verhalen.

“Dit nieuw themajaar toont hoe sporen van de geschiedenis vervlochten zijn met landschap. – Sabien Lahaye-Battheu, voorzitter van Westtoer en gedeputeerde voor Toerisme.

“LANDSCAPES | Feel Flanders Fields werpt een andere blik op het oorlogsverleden van de Westhoek”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, voorzitter van Westtoer en gedeputeerde voor Toerisme. “Dit nieuwe themajaar toont hoe sporen van de geschiedenis vervlochten zijn met landschap. Bezoekers gaan in dialoog met de omgeving en het verleden komt tot leven. Een verrijkende ervaring die niemand onberoerd laat.”

Arnout Hauben

Het ideale startpunt voor het bezoek aan LANDSCAPES | Feel Flanders Fields is de tentoonstelling For Evermore: begraafplaatsen van de Eerste Wereldoorlog in het Flanders Fields Museum. Deze tijdelijke expo zoomt in op de vele begraafplaatsen die je in de Westhoek vindt. In een prikkelende opstelling leer je als bezoeker hoe je deze herdenkingsoorden kan ‘lezen’. For Evermore onthult de vaak onzichtbare geschiedenis achter Britse, Franse, Belgische, Duitse en Amerikaanse begraafplaatsen. Ook persoonlijke verhalen en archeologie krijgen een prominente plek. Arnout Hauben volgt in een monumentale video de begrafenisplechtigheid van de Canadese soldaat John Lambert. Ruim 100 jaar na zijn overlijden, wordt hij in bijzijn van zijn familie begraven.

“Na deze tentoonstelling zal de bezoeker nooit meer op dezelfde manier naar het Westhoeklandschap kijken. De omgeving is meer dan een idyllisch decor. Het komt tot leven en spreekt de bezoeker persoonlijk aan,” vertelt Dimitry Soenen, voorzitter van het In Flanders Fields Museum. De tijdelijke tentoonstelling is inbegrepen in een toegangsticket voor het museum, maar kan ook afzonderlijk bezocht worden.