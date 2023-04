Lander Blomme uit Waregem krijgt privéconcert van KMV De Leiezonen: “De wereld is nog niet om zeep”

Zondagvoormiddag beleefde Lander Blomme uit Waregem de dag van zijn leven. Als fan van een fanfare en muziekliefhebber in het algemeen kreeg de 14-jarige Waregemnaar een heus privéconcert voorgeschoteld door KMV De Leiezonen uit Desselgem.

Zondagmorgen omstreeks 11 uur bracht KMV De Leiezonen een miniconcert aan het huis van Lander Blomme in Nieuwenhove. Lander heeft een meervoudige beperking waardoor hij niet kan stappen, noch praten en onderging recent een heupoperatie, waardoor hij 8 weken aan zijn bed gekluisterd is. Om hem te steunen, ging de fanfare van Desselgem eens langs.

“Via mijn schoonzus Femke hoorde ik de oproep van Landers ouders die hun zoon wilden verrassen met een fanfare aan huis. Hij is namelijk een grote fan van de fanfare en houdt van alles wat met muziek te maken heeft”, legt Hans Debrabandere, ondervoorzitter van KMV De Leiezonen, uit. “We namen meteen contact op met de ouders en trommelden onze orkestleden op om naar zijn huis af te zakken.”

Moment om te koesteren

“Dit is een klein beetje normaal dat we dit doen”, gaat voorzitter Kasper Vanoverbeke verder. “Al vlug waren we het unaniem over eens om na onze repetitie, die we voor de gelegenheid vroeger stopten, richting Nieuwenhove te gaan met 25 muzikanten. Als je het verhaal hoort wat deze jongen al allemaal moet doorstaan, dan is het een kleine moeite om Lander, zijn ouders en familie hiermee een plezier te doen.”

“Niet te geloven hoeveel impact dit tot op heden al had. Ook op zijn social mediaprofiel kwamen massaal veel reacties te staan. Niet alleen voor die jongen en zijn familie, maar ook voor de muzikanten was dit een mooi aangrijpend moment. Het deed hen veel deugd en plezier om dit te mogen doen. Dit was een moment op te koesteren.”

Zuurstoftekort

“Lander had bij de geboorte een zuurstoftekort en liep zo een hersenletsel op”, verduidelijken zijn ouders Audrey Oroir en Anthony Blomme. “Mensen die tijdens hun groei/puberteit veel in een rolstoel zitten lopen het risico dat hun heup uit de kom dreigt te geraken. Dit euvel is nu verholpen door het vast te zetten. Lander moet nog vier tot zes weken in zijn bed blijven. We hadden zoiets van, hoe kunnen we hem eens opvrolijken? Hij is zot van fanfares dus deden we een oproep via Facebook. Via een vriendin van ons kwamen we dus bij de KMV De Leiezonen terecht. We hadden een trompet of trommel verwacht om hem een lichtpuntje te bezorgen nu hij nog een hele poos in zijn bed moet blijven. Dat daar een 25-koppige fanfare stond, hadden we niet meteen verwacht. Gewoon fantastisch. De hemel klaarde helemaal op voor Lander. Hij straalde. Hij mocht zelfs met zijn bed mee tot aan de parkeerplaats en terug. Papa Anthony en de opa duwden het bed. Voor hem een heerlijk moment. Hij was immers al enkele weken niet buiten geweest. Dit is echt iets unieks en heel tof, wie kan dit zeggen dat een heuse fanfare aan de deur komt spelen? De wereld is echt nog niet om zeep hé. Zo onbaatzuchtig van deze mensen.”

Paasfoor

“Enkele weken terug mocht hij op de Paasfoor in Kortrijk ook al eens buiten openingstijd op een attractie. Dit zijn allemaal momenten waaruit blijkt dat er nog heel veel liefde is en mensen met het hart op de juiste plaats”, aldus Audrey en Anthony.

De leden van de fanfare kregen van de ouders van Lander nog een drankje om dit uniek optreden af te sluiten. “We bleven nog even nakaarten en keerden met heel veel voldoening huiswaarts. We hebben al heel wat grote concerten en hoogtepunten achter de kiezen, maar dit past perfect in het rijtje”. (ELD)