Lander (15) mag plots niet meer op zijn favoriete attracties in Bellewaerde Park omdat hij niet kan stappen: “Willen dit onder de aandacht brengen”

Lander Blomme uit Waregem mag sinds kort niet meer op zijn favoriete attracties in Bellewaerde Park door de strengere veiligheidsmaatregelen. “De strenge regels moeten we echt toepassen”, klink het bij Filip Van Dorpe, manager van het park.

Lander, een goedlachse jongen met een beperking, is na een heupoperatie terug helemaal de oude verklaard door de dokter. Zijn beperking: hij kan niet stappen en praten. Verder geniet de vorige zondag 15 jaar geworden Lander met volle teugen van een bezoekje aan zijn favoriete pretpark, Bellewaerde. “Lander komt zot van de kriebels in zijn buik. Keer op keer zit hij te gieren van het lachen”, vertelt Anthony Blomme (43), zijn papa. “De smile die op zijn gezichtje getoverd wordt… daar genieten wij ook met volle teugen van.”

Vast toertje

“Toen we in juli ons abonnement verlengden, leek er geen vuiltje aan de lucht. We kennen Bellewaerde als een heel toegankelijk park. We betaalden voor ons vieren samen met de parking 400 euro aan de infobalie. Er wordt een foto genomen voor op ons abonnement te plaatsen, ook van Lander die in zijn rolstoel zit. Ze moeten dus dichter komen om hem mooi op de gevoelige plaat te krijgen. Met de glimlach gaan we naar de Huracan. Zoals altijd zouden we ons vast toertje doen met vijf attracties waaronder de roetsjbanen Huracan en Wakala, de ronde bootjes op de wildwaterrivier, de koffietassen en de carrousel.”

“Eenmaal aangekomen bij de eerste attractie kregen we een opmerkelijke vraag van de jobstudenten: ‘Kan hij stappen? Neen? Dan mag hij niet mee.’ Dit kwam als een donderslag bij heldere hemel voor die jongen, maar ook voor ons. De regels zijn strenger geworden, klonk het. We wisten niet wat we hoorden. Een regel die blijkbaar midden in het jaar is ingevoerd.”

Klacht

“We stuurden een mail met een klacht die zou behandeld worden”, gaat Audrey Oroir (42), zijn mama, verder. “Bij een volgend bezoek zouden we een gesprek hebben, maar die persoon was er niet. Een derde keer lukte dit wel. Hij verstond onze argumenten, maar ons geld terugkrijgen ging niet. In een mail een paar weken later stond dat we al drie keer waren geweest en dus kon een terugbetaling niet meer. Het gaan ons niet om die 400 euro, maar om het principe. Die drie bezoekjes waren echt van héél korte duur.”

“We werden een gratis abonnement aangeboden voor Lander volgend jaar, maar daar zijn we niets mee als hij op drie van de vijf attracties niet mag waarvoor we naar het park gaan. We stelden voor om een document te tekenen waaruit zou blijken dat wij verantwoordelijk zouden zijn als iets voorvalt. Dit kon niet, terwijl in Plopsaland dit wél kan. Met argumenten als ‘het park is veel meer dan de attracties zoals de dieren en shows’ zijn we niets. Dat interesseert hem niet. We moeten nu opzoek naar alternatieven. Heel jammer. Als trouwe klanten kende het personeel ons al heel goed. Nu kunnen we niet meer gaan. Daar mag over nagedacht worden”, aldus Audrey.

“Spijtige zaak, maar veiligheid primeert”

Filip Van Dorpe, parkmanager van Bellewaerde, vindt dit echter een heel spijtige zaak. “Maar we moeten de regels respecteren”, vertelt hij. “Op een bepaald moment moet je een lijn trekken en de regels dan volgen die opgelegd zijn door een externe organisatie. Dit is een heel spijtige zaak. Moesten we dit kunnen omgooien dan doen we dit onmiddellijk, maar wat als er iets gebeurd? Wie draagt dan de gevolgen? Veiligheid moet altijd op nummer één komen, zowel voor de bezoekers als voor onze medewerkers. Hun voorstel om zelf een papier op te stellen dat ze zelf verantwoordelijk zijn, kunnen we niet aanvaarden.”

“Lander kan perfect nog op heel wat andere attracties zonder problemen. Bellewaerde Park is veel meer dan alleen de Huracan, maar we kunnen helaas deze attractie niet ombouwen en de evacuatieroutes aanpassen. Als hij stilvalt op de lift dan moeten de personen zelfstandig naar beneden kunnen gaan. We doen al heel veel voor mensen met een beperking, maar we krijgen ook controles. We hebben al gewerkt aan een compromis, maar deze hebben ze niet aanvaard. Lander zijn abonnement terugbetalen gaat niet, maar we boden hem een gratis abonnement aan voor volgend seizoen. Dat hebben ze helaas naast zich neergelegd.”