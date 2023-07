Landelijke Gilde Rollegem-Kapelle organiseert eerste Camping Rollkap

De Landelijke Gilde Rollegem-Kapelle pakt op zaterdag 15 juli uit met een gloednieuw evenement. Langs de Rollegem-Kapelsestraat is er de eerste editie van Camping Rollkap. “We wilden eens iets nieuws doen”, aldus de bestuursleden van de Landelijke Gilde.

Camping Rollkap. Onder die naam organiseert de Landelijke Gilde van Rollegem-Kapelle volgende week zaterdag een gloednieuw evenement. Vorig jaar vierde de vereniging nog uitgebreid verder. “Maar we speelden ook met het idee om eens iets nieuws te organiseren. Het idee ontstond om een gezellige camping vol animatie in te richten”, aldus Peter D’Hooghe van de Landelijke Gilde. Een geschikt terrein daarvoor werd gevonden langs de Rollegem-Kapelsestraat. “Hier beschikken we over genoeg ruimte om iets te doen.” Wie er de voorbije weken passeerde merkte eerst een namaakdiertje op met daarop een vraagteken. Daar kwam onlangs ook een caravan bij. “We wilden de passanten wat in spanning houden, maar nu kunnen we voluit vertellen wat we hier van plan zijn.”

De gezelligste camping van Rollegem-Kapelle en ver daarbuiten opent om 17 uur de deuren. Kampeerliefhebbers kunnen er vanaf dan hun tentje opzetten.

Onvergetelijk

“Wij bieden een avond vol animatie aan. Op het programma staat een avond vol optredens, geweldige dj’s en een onvergetelijke ervaring voor jong en oud. We kiezen vooral voor artiesten uit eigen streek. Het kampvuur en de kinderanimatie zorgen ervoor dat dit ook voor gezinnen een leuke uitstap is. De toegang is gratis”, aldus nog Peter D’Hooghe.

Terwijl men nipt van een lekker drankje kunnen bezoekers ook genieten van een hapje. Op het menu staat onder andere ‘Zwin aan Spit’. Na een lange, gezellige avond en een hopelijk goede nachtrust bieden de organisatoren ‘s ochtends nog een ontbijtje aan.

Meer informatie vind je op de Facebookpagina van De Landelijke Gilde Rollegem-Kapelle, die voor de gelegenheid het evenement ‘Camping Rollkap’ aanmaakte.