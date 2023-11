Landelijke Gilde organiseert weer kerstboomverkoop

Het einde van het jaar is in zicht en dus organiseert de Landelijke Gilde dit jaar opnieuw een kerstboomverkoop. Leden betalen 15 euro en niet-leden betalen 20 euro. Zoals ieder jaar zijn de kerstbomen van goede kwaliteit.

Bestellen kan via het nummer 0496 56 66 65 of via mail naar virginie@voedershillewaere.be. Betalen van de bomen gebeurt bij levering, de bomen worden geleverd op zaterdag 25 en zondag 26 november.

Op vrijdag 29 december trekt dan opnieuw een tractorparade vanaf 18 uur door het dorp. Zij kiezen de mooiste kerstboom en de mooist versierde straat.

Voorts organiseert de Landelijke Gilde de jaarlijkse kerstboomverbranding in de Kerelstraat op vrijdag 12 januari 2024. (ACK)