Landelijke Gilde Meulebeke eert Sint- Elooisdeken Piet Baekelandt

Op zaterdag 25 november vieren de leden van de Meulebeekse Landelijke Gilde feest. Aanleiding is de hulde die men brengt aan Piet Baekelandt, de deken van de Sint-Elooisgilde.

Piet Baekelandt werd op 17 november 1967 geboren als zoon van Jacques Baekelandt en Agnes Verbrugghe. Piet heeft nog een oudere broer Jan en een jongere zus Joke. Vader Jacques en moeder Agnes baatten een gemengd landbouwbedrijf uit en zorgden eveneens voor de varkens en de koeien die ze kweekten.

Landbouw

Piet liep zes jaar lagere school, dicht bij huis, in de Paanderschool en volgde daarna zijn drie jaar lager humaniora aan het Sint-Jozefscollege in Tielt. De drang om later het bedrijf van zijn ouders verder te zetten, deed hem de volgende drie studiejaren volgen aan het Land- en Tuinbouwinstituut in Tielt. Daar behaalde Piet zijn diploma A2 Landbouw.

Ondertussen was Piet ook lid geworden van de plaatselijke KLJ-afdeling, die hij nog steeds koestert. Piet: “Ik was lid van het toneelgezelschap dat jaarlijks ter gelegenheid van de Sint-Elooisviering enkele opvoeringen bracht. Ik was eveneens doelman in het KLJ-voetbalelftal. Kortom, de KLJ was voor mij de ideale plaats om samen met veel vrienden plezier te maken.”

In 1992 huwde Piet met Martine Devisch. De boerderij die Piet overgenomen had van zijn ouders, onderging een ware facelift. De klemtoon kwam nu te liggen op de teelt van prei en bloemkool. Het koppel heeft vier kinderen: Louise, Henri en de tweelingzonen Leonard en Eduard. Piet en Martine zijn opa en oma van Clémence en Cloé. In zijn vrije tijd is Piet verknocht aan de Paanders. Alle festiviteiten die op de parochie plaatsvinden, volgt hij samen met Martine op de voet. Verder houdt hij ervan om op zondagvoormiddag een kaartje te leggen met vrienden. Hij volgt zowat alles van sport, vooral de prestaties van KFC Meulebeke en in het bijzonder die van zijn voetbalspelende zoon Leonard.

Feestprogramma

Op 25 november worden vanaf 14 uur familieleden, vrienden en kennissen uitgenodigd ten huize Piet en Martine. Om 18 uur is er de eucharistieviering in de kerk van Marialoop en om 19.30 uur vindt het avondfeest, met maaltijd, plaats in OC Vondel. Omstreeks middernacht wordt de nieuwe Sint-Elooisdeken bekendgemaakt.

(Luc Bouckhuyt)