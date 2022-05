Landbouwraad moet imago van de boeren opkrikken: “Het beleid helpen bepalen”

De kogel is door de kerk: Oostrozebeke heeft eindelijk zijn landbouwraad, die als adviesorgaan zal fungeren. Die raad is ontstaan om de landbouw, die geregeld onder vuur kwam te liggen, een stem te geven. Caroline Desmet (41) is de eerste voorzitter.

De landbouw kreeg het de voorbije jaren zwaar te verduren omwille van overbemesting en het bouwen van een grote biokippenstal in de Mandelvallei. In de gemeenteraad nam de oppositie zelf de woorden van landbouwers als grootste bevuilers in de mond. Die opmerking was er te veel aan. Schepen Carine Geldhof, zelf een landbouwster, vertelde toen hardop dat zij ervoor zou zorgen dat er in Oostrozebeke een landbouwraad moest en zou komen. Alleen op die manier zou de landbouwsector zijn stem kunnen laten horen en aandacht vragen voor hun problemen. Vijf maanden later is het zover. De Oostrozebeekse landbouwraad telt 16 leden en vier waarnemende leden, met de 41-jarige Caroline Desmet als de eerste voorzitster.

Belangen verdedigen

Caroline Desmet is de echtgenote van Davy Valcke uit de Aardemolenstraat. Zij helpt mee op het varkensbedrijf van haar man, maar combineert dat werk met een baan bij de Vlaamse overheid, departement landbouw. Kortom, iemand die bijzonder goed op de hoogte is van alle problematieken binnen de sector. “Het is er mij vooral om te doen om de belangen van de landbouwsector te verdedigen. Er is bij de landbouwers een grote nood aan kennis, vooral nu de wetgeving drastisch is gewijzigd. Ik wil via dit adviesorgaan de landbouwers beter informeren over onder andere het stikstofverhaal, het bemestingsverhaal, trage wegen, onderhoud van wegbermen…”

“Oostrozebeke telt nog 22 actieve landbouwers en 82 personen die een activiteit uitoefenen die gerelateerd is aan land- en tuinbouw. Een groep die echter veel te weinig gehoor krijgt. Met de landbouwraad willen we ervoor zorgen dat het belang van de landbouw meer aan bod komt. Vergeet niet dat het de landbouwers zijn die zorgen voor groen op de gemeente en zorg dragen voor de Mandelvallei als groene parel. Naast het beklemtonen van het belang van de landbouw willen wij via dit adviesorgaan een lans breken voor de familiale landbouw. Momenteel is die bedreigd omdat er geen toekomstzekerheid meer is. Het mentale welzijn van de boeren is even belangrijk als de financiële kant. Via dit adviesorgaan kunnen we de buitenwereld laten weten hoe belangrijk de landbouw is.”

Adviesraad

“Hoe dit adviesorgaan zal functioneren? “Net zoals de andere adviesraden van de gemeente gaan wij een viertal keren per jaar vergaderen, maar het kan ook meer zijn, al naargelang de noden. Ik weet dat wij alleen adviezen en voorstellen kunnen doen aan de gemeente die zijn beleid daar kan op afstemmen. Wij kunnen niets afdwingen, maar wel het gevoerde landbouwbeleid mee helpen bepalen. Het belangrijkste is dat de landbouwsector nu een stem krijgt.” (Julien Cluyse)