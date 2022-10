Landbouwers stoten in amper een uur op rokende fosforbom én obus van 50 kilogram

Dat Flanders Fields in de Westhoek nog heel wat oorlogstuig verbergen, bleek andermaal in de landelijke gemeente Zonnebeke. In amper een uur tijd kwamen dinsdagavond twee springtuigen naar boven. Gelukkig zonder erg.

Voor het eerste projectiel moest Brandweer Westhoek uitrukken, omdat er gevreesd werd voor ontploffingsgevaar. De obus werd even voor 18 uur ontdekt op een veld bij de smalle Frezenbergstraat in Zonnebeke, op een paar honderd meter van de snelweg A19.

Geen ontploffing

Het bleek te gaan om een fosforbom, die begon te roken nadat een landbouwvoertuig erover was gereden. Het kwam uiteindelijk niet tot een ontploffing. De landbouwer en zijn voertuig bleven ongeschonden. Ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse om de scherven van de bom op te ruimen.

Een uurtje later was het prijs aan de andere kant van Zonnebeke: in de Potteriestraat bij deelgemeente Beselare. Tijdens het rooien van aardappelen kwam een projectiel naar boven, met een geschat gewicht van maar liefst vijftig kilogram. Ook hier waren er geen gevolgen en kwam DOVO de grote bom ophalen. Volgens Steven De Meulenaere, adjudant van DOVO, zijn projectielen met zo’n groot gewicht niet uitzonderlijk voor de ontmijningsdienst. “Dergelijke projectielen maken veelal deel uit van de dagelijkse routinezendingen”, klinkt het. (TP)