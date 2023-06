Landbouwer zorgt voor geuroverlast in Roeselare

Heel wat mensen klaagden vandaag over een sterk onaangename geur in het centrum van Roeselare. Na enig speurwerk door de brandweer bleek de geur veroorzaakt te worden door een landbouwer op de grens met buurgemeente Ardooie. De geurhinder zou in de late namiddag beginnen afnemen.

De noordoostelijke wind zorgde er vandaag voor dat verschillende inwoners een sterke reukhinder ervoeren. Nadat hierover verschillende meldingen bij de brandweer waren binnengelopen trok men op onderzoek uit. Uiteindelijk kwam men uit bij een landbouwer op de grens met Ardooie. Hij verwerkt groenteafval met kalk voor de bemesting van een veld, wat dus voor de onaangename geur zorgt. De werken zouden omstreeks 16 uur vandaag rond zijn. Daarna zal de geurhinder ook afnemen, aldus stad Roeselare, die ook nog laat weten dat de geur geen gevaar vormt voor de volksgezondheid.