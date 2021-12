Landbouwer wacht gepeperde factuur nadat hij hout verbrandde in tuin

Een landbouwer uit Zande wacht een gepeperde rekening van de hulpdiensten nadat hij er zondag, op tweede kerstdag nota bene, niets beter op vond dan een vuurtje te stoken in zijn tuin.

Een automobilist die zondagmiddag even voor 15 uur in Zande rondreed merkte opeens in de verte metershoge vlammen en een flinke rookpluim op. De passant vreesde dat er brand was uitgebroken in een landbouwbedrijf en belde de hulpdiensten. Hij dacht dat de brand zich situeerde in de Schouttetenstraat.

“Toen we ter plaatse reden merkten we het vuur ook op maar niet in die straat”, zegt brandweerkapitein Dries Depreitere van post Koekelare. “We konden al gauw achterhalen dat de brand zich in de Dweersstraat bevond, even verder op. Het ging om een landbouwer die achteraan zijn tuin afval aan het verbranden was. Het ging om een stapel hout waar hij blijkbaar dringend van af moest raken. Zoiets kan natuurlijk niet en is verboden. We hebben het vuur daarop uitgemaakt en de politie deed de nodige vaststellingen.”

De landbouwer wacht alvast een gepeperde rekening. Niet alleen zal hij voor het stoken van het vuur een pv krijgen van de politie, hij zal ook moeten opdraaien voor de gemaakte kosten van de brandweer. Die rukte op een zondag uit met verschillende ploegen. De factuur zal de landbouwer later bezorgd worden.

(JH)