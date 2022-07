Landbouwer uit Machelen in de problemen door Seine-Scheldeproject: “12 hectare afstaan is geen optie”

Joost Denolf, landbouwer uit Machelen, dreigt een groot deel van zijn grond te verliezen door het Seine-Scheldeproject. Als compensatie voor de werken langs de rivier moet er 500 hectare natuurgebied bijkomen. “Als ze 12 hectare van ons weghalen dan is het niet langer leefbaar.”

Het Seine-Scheldeproject sleept al zeer lang aan. Het uitgangspunt van het project is dat De Vlaamse Waterweg, met steun van de Europese Unie, van de binnenvaart een gelijkwaardig alternatief wil maken voor goederenvervoer over de weg. Hiervoor worden op verschillende waterlopen, waaronder ook de Leie, werken uitgevoerd om ook grotere binnenvaartschepen te laten passeren. De Vlaamse Waterweg koppelt hier ook een aantal doelstellingen rond recreatie, stadsvernieuwing en vooral rivierherstel aan.

Dit laatste is waar het schoentje wringt. Eén van de doelstellingen om dat rivierherstel te bekomen, is het aanleggen van 500 hectare natuurgebied langs de Leie en de oude Leiemeanders. “In 2013 kregen we bericht van de Vlaamse Landbouwmaatschappij (VLM) dat ons bedrijf in zoekgebied lag, 12 hectare grond van aan ons huis tot aan de oude Leie zou mogelijk natuurgebied moeten worden”, zegt landbouwer Joost Denolf.

Het zal moeilijk worden om in 2030 nog een vergunning te krijgen

“Ze hadden nochtans gezegd dat ze zogenaamde huiskavels zoals die van ons, zoveel mogelijk zouden ontzien. In 2013 is er een studie uitgevoerd om de impact voor ons bedrijf vast te stellen en we vielen in de zwaarst getroffen categorie. Alle grond tussen onze stallen en de Leie zouden we moeten afgeven. Daar kunnen nu onze koeien vlak bij de stallen grazen en doen we aan akkerbouw. Zo telen we granen om als veevoeder te dienen en kunnen we ook onze mest kwijt. Als we dat alles kwijtraken dan is het niet meer leefbaar voor ons. Het natuurgebied zou tot vlak tegen onze stal en het terras van ons huis komen, ik vraag me af hoe het dan zit met de afstandsregels voor de milieuwetgeving. Het zal moeilijk worden om in 2030 nog een vergunning te krijgen en de waarde van ons bedrijf zal sowieso zakken. We voelen ons soms machteloos terwijl het wel gaat over ons leven en wat mijn ouders hier opgebouwd hebben.”

Weinig respect

De onderhandelingen over de grondververwerving voor het natuurgebied lopen overal stroef. Onlangs stelden de provincies Oost- en West-Vlaanderen een intendant aan om te bemiddelen. “We zitten al met het stikstofakkoord dat een grote impact heeft. Dit komt er nog bij. Wij hebben al een oude varkensstal afgebroken en emissiearm opnieuw opgebouwd, tegen 2030 moeten we dit voor een tweede stal doen én het aantal dieren erin verminderen. In de onderhandelingen over het Schelde-Seine project voel ik weinig respect van de overheid. 12 hectare afstaan, is geen optie. Dan kunnen ze ons beter meteen helemaal uitkopen.” (JF)