Landbouwer maakt zijn veld op een bijzondere manier winterklaar: “Met een smiley wil ik een glimlach toveren bij de voorbijgangers”

In Wulvergem, bij Heuvelland, heeft landbouwer Christof Verhee op een bijzondere manier zijn veld winterklaar gemaakt. “Met een smiley van boekweit en gele mosterdzaadjes wil ik een glimlach op het gezicht toveren van de voorbijgangers.”

De keuze om het veld in te zaaien met deze gewassen is weloverwogen. “Het gaat over vanggewassen, dit zijn allen groenbemesters die we moeten zaaien om uitspoeling van meststoffen tegen te gaan. Reststikstof mag in het najaar niet te hoog zijn. Regelmatig worden dan ook stalen genomen. Deze kunnen veel verschillen en de weersomstandigheden van het voorbije seizoen zijn ook heel bepalend.” De ondergrond van wat Christof een bewegend schilderij noemt is een mengsel van boekweit en Phacelia, waar eerst witte en later blauwe bloempjes aan zullen komen, de smiley zelf is dan gezaaid met gele mosterd.”

Tot het voorjaar

De smiley van 70 op 70 meter is te zien van in de Nieuwkerkestraat in Wulvergem en vanuit de Zepestraat. De smiley ligt op wandelafstand van het eetcafé Basseville, uitgebaat door Christof en zijn vrouw Nathalie Gouwy. “De smiley zal tot in het voorjaar voortdurend in beweging zijn. De vanggewassen vriezen normaal in de winter kapot en anders worden ze in het voorjaar vernietigd en ingewerkt, wat dan ten goede komt aan het volgend te telen gewas.”

Hartje tijdens Valentijn

Christof is niet aan zijn proefstuk toe. “Voor Valentijn zaaide ik het klassieke hartje met dezelfde gewassen. Maar het resultaat vond ik niet zo goed. Nu hoop ik met de smiley een lach op het gezicht te toveren van de mensen die passeren.”