Land of Love viert vijfde verjaardag met twee dagen festivalpret

Vergeet corona en beland bij de liefde voor muziek en sfeer. Het Torhoutse dancefestival Land of Love viert op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus zijn vijfde verjaardag met niet één, maar twéé dagen dolle pret. De prijs van de tickets blijft ongewijzigd en de voorverkoop start al op woensdag 2 maart om 18 uur.

“Na vier succesvolle edities willen we ons festival uitbreiden tot een tweedaagse”, aldus Frederick Muys namens de organisatoren. “De locatie blijft dezelfde: de weide langs de Steenveldstraat. We hopen uiteraard dat we voor de vijfde keer op rij het bordje met ‘uitverkocht’ zullen mogen bovenhalen. In 2019 rondden we de kaap van de 7.500 bezoekers, maar in 2020 noopte corona ons om een sabbatjaar in te lassen. Vorig jaar glipte ons festival door de mazen van het net en slaagden we erin om in een recordtempo een vierde editie neer te zetten, weliswaar met een beperktere capaciteit van 5.000 bezoekers. Nu doen we er alles aan om de lat weer hoger te leggen.”

Op vrijdag preparty en mogelijkheid tot kamperen

In het laatste weekend van augustus gaan de poorten van het festival voor het eerst ook op vrijdag open. Dan heeft er een preparty plaats als aanloop naar de eigenlijke festivaldag. “Hierbij zal de grote Retro-tent met een capaciteit van 2.000 personen omgetoverd worden tot een heuse discotheek”, verduidelijkt Frederick. “Dat gebeurt onder de noemer Gates to the Past. De nadruk ligt op 90’s dancemuziek en retro. We zijn nog volop met het boeken van de dj’s bezig, maar verwacht je aan alle hits uit de jaren negentig, aangevuld met de best mogelijke retroartiesten en eindigend met een heuse jumpset.”

Main Stage wordt uniek qua grootte, vorm en decoratie

De vraag naar overnachting stijgt en aangezien Land of Love ook festivalgangers uit verre regio’s lokt, wordt er voor het eerst een camping voorzien. Vanaf vrijdag om 16 uur tot en met zondag om 12 uur zullen de mensen met een campingticket op een boogscheut van de festivalweide kunnen verblijven. Die tickets kosten maar 10 euro voor het hele weekend en zijn beperkt in aantal. Uiteraard zal de camping uitgerust worden met toiletten, douches en een bar.

Ticketprijs blijft ondanks stijgende kosten ongewijzigd

“Niettegenstaande onze productiekosten beduidend stijgen, laten we de prijs voor de tickets ongewijzigd”, legt Frederick niet zonder trots uit. “Een kaartje zal 45 euro kosten, wat voor vijf podia met meer dan 50 artiesten zeker democratisch is. De prijs voor de preparty op vrijdag bedraagt 20 euro. De combitickets voor de vrijdag én de zaterdag kosten 60 euro.”

De globale voorverkoop begint op woensdag 9 maart om klokslag 18 uur, maar een week eerder, op woensdag 2 maart om 18 uur, is er een aparte pre-sale. Die is bedoeld voor wie tickets had voor de afgelaste editie van 2020 en dat krediet niet opgebruikt heeft voor de uitgave van 2021. De betrokkenen zullen via mail ingelicht worden.

“Ook dit jaar bieden we early bird tickets aan tegen een sterk verminderd tarief”, vervolgt Frederick. “Een gelimiteerd aantal zaterdagtickets wordt aangeboden voor 35 euro, dus 10 euro goedkoper. Ook het combiticket wordt in een beperkte oplage voordeliger verkocht, met name voor 55 euro. Die kaartjes zijn elk jaar in een mum van tijd de deur uit, wat begrijpelijk is.”

In totaal vijf podia met telkens grotere tenten

Qua concept kiest het festival weer voor vijf podia. “De Water-stage wordt dit jaar omgedoopt tot een Urban-stage, met de beste hiphop-dj’s en live acts. De Retro-, Rock- en Hardstyle-tenten krijgen alle extra capaciteit. De Main Stage wordt uniek, zowel qua grootte, vorm als decoratie. Het thema luidt: The Gates of Heaven.”

“Uiteraard hebben we nood aan een omvangrijke crew van medewerkers”, besluit Frederick Muys. “We hebben al heel wat trouwe vrijwilligers in de rangen, maar het festival uitbreiden, betekent natuurlijk ook dat we almaar meer mensen nodig hebben om alles draaiende te houden. Er zullen zich voor de komende editie dus weer vrijwilligers kunnen aanmelden. Dat zal heel binnenkort via onze website mogelijk zijn. We zullen het ook bekendmaken via de sociale media. Op naar een prachtige editie!”