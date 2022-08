Land of Love breekt records: meer dan 9.000 festivalgangers

Met meer dan 9.000 festivalgangers heeft de vijfde editie van Land of Love alle records verbroken en de stoutste verwachtingen overtroffen. De beats waren zowel tijdens de preparty op vrijdag als het eigenlijke festival op zaterdag tot ver in de omgeving te horen, maar weinig omwonenden die er zich aan stoorden. Voor een keertje per jaar mocht Torhout weer de festivalstad van weleer zijn.

Met een dancefestival weliswaar, niet het legendarische Rock Torhout uit vervlogen tijden. Maar met een stevige knipoog naar toen. De traditionele rocktent werd in de kist gelaten en ingeruild voor een heus buitenpodium met rockbands van vlees en bloed. Waar de aanwezigen zich in bijna even groten getale verdrongen om van de muziek te genieten als bij het imposante hoofdpodium van 26 meter hoog en 40 meter breed. Een main stage in oosterse sfeer dit keer, met dankzij een vernuftige constructie zowaar een echte waterval. Surfend op The Gates of Heaven, zoals het festival heette, trokken de organisatoren alle registers open.

Eigenlijke festival op zaterdag uitverkocht

Frederick Muys en Frederik Desmet, al voor het vijfde jaar de schragende krachten van Land of Love, klonken na afloop meer dan tevreden, net als hun mee organiserende wederhelften Evelyn Duyvejonck en Kelly Vanhaerens. “Met ruim 1.500 aanwezigen op de preparty en het maximum van 7.500 festivalgangers op zaterdag – uitverkocht dus – kunnen we alleen maar supercontent zijn”, glunderden ze. “Als we kijken hoe we sinds de prille start van ons festival gegroeid zijn, dan worden we vervuld met trots. Dank aan iedereen die hieraan bijgedragen heeft.”

Crop tops, blote buiken en veel sfeer op het festival. Met een overwegend jong publiek dat van de dancemuziek kwam genieten. © Johan Sabbe

De om bij de 60 dj’s deden de weide aan de Steenveldstraat bij momenten ontploffen. Vreemd uitgedoste individuen dwaalden rond en zorgden voor een extra sfeervol kader. Net als het licht- en vuurspektakel op het hoofdpodium, met zelfs kleurrijke papieren slingers die over de massa heen werden geschoten. Voor wat de meisjes betreft, was het festival er eentje van de crop tops. Zelden meer blote buiken en alle soorten navels gezien dan nu.

Torhout staat weer op de festivalkaart

In 2020 werd Land of Love geschrapt vanwege corona en vorig jaar moesten de aanwezigen het met een beperkte versie van het festival stellen, maar vrijdag en zaterdag werd er meer dan een versnelling hoger geschakeld. Ook wie kampeerde, wat voor het eerst kon, toonde zich tevreden. Al kwam er van slapen niet in elk tentje even veel in huis.

Alles kon op Land of Love. Zelfs een tattoo die zo nep was, dat hij alleen maar aan een tattoo deed denken. © Johan Sabbe

Het is nu al uitkijken naar editie 6. Frederick, Frederik en hun ruime equipe hebben Torhout weer écht op de festivalkaart gezet.