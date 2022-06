Lance is klaar voor zijn grote triatlondroom: “Ik reken op heel wat supporters”

Voor Lance Alleweireld (17) uit Kemmel moet het zondag een speciale dag worden. Dan neemt de Kemmelnaar samen met zijn oud-leerkracht Glenn Verholle (32) deel aan de Maselis Roeseltriatlon in Roeselare. Eerdere pogingen moesten door corona steeds uitgesteld worden.

Lance Alleweireld is de zoon van Xavier en Virginie Demeulenaere. Al sinds zijn geboorte heeft Lance het moeilijker om te bewegen dan zijn leeftijdsgenootjes. Na onderzoek bleek dat Lance lijdt aan een nogal zeldzame erfelijke spierziekte: spierdystrofie van Duchenne. De ziekte wordt voorlopig afgeremd met medicatie. Maar het weerhoudt hem niet om te sporten. Samen met zijn voormalige leerkracht Glenn Verholle neemt Lance nu zondag deel aan de triatlon in Roeselare. Eigenlijk was dat de voorbije jaren ook al een paar keer het plan, maar corona strooide telkens roet in het eten.

Nu de loopbuggy op punt staat, verwacht ik wel een scherpe eindtijd

Lance loopt school in Dominiek Savio in Gits. Daar werd eerder als voorbereiding op de triatlon aan een wedstrijd deelgenomen. “We leerden dat de loopbuggy nog niet op punt stond”, vertelt Lance. “Het wieltje achteraan de loopbuggy hinderde Glenn te veel tijdens het lopen, maar dat euvel is ondertussen verholpen.”

Start met zwemproef

In 2021 werd er in Kemmel al een rolmarathon georganiseerd om Lance te steunen in zijn uitdaging om aan een triatlon deel te nemen. De wedstrijd zelf start met een zwemproef aan de kop van de vaart in Roeselare. Lance wordt daarvoor in een kajak gehesen door de brandweer en voldoende beveiligd, zodat Glenn de afstand van 600 meter al zwemmend kan afleggen. “Wellicht zal dit op heel wat belangstelling kunnen rekenen. Ik reken alvast op heel wat supporters uit mijn afdeling Talentier.”

De fietsproef gebeurt nadien op een tandem. Lance heeft daar wel al wat ervaring mee. “Met mama ga ik vaak fietsen. Alleen zal het nu allemaal wat sneller gaan.” De triatlon wordt afgesloten met een loopproef met aankomst op het Polenplein. “Nu de loopbuggy op punt staat, verwacht ik wel een scherpe eindtijd.” De organisatie van de Roeselaarse triatlon duimt alvast mee. Voor hen is dit immers een test om deze discipline ooit aan paralympiërs te kunnen aanbieden.

Rolmarathon

De ouders van Lance organiseerden in het verleden al heel wat acties voor de jongeman. Zo ging de opbrengst van een benefiet van 2017 naar de aankoop van een rolstoel, waardoor de zelfstandigheid van Lance enorm vergrootte. In 2021 werd de rolmarathon gehouden om zo verder te investeren in het nodige materiaal om Lance te laten genieten van sportwedstrijden. De deelnemers fietsten toen samen 1.000 kilometer op de spinningfiets of op de fietsrollen. De oorspronkelijke bedoeling van de rolmarathon was om de 1.000 kilometer te halen in een tijdspanne van tien uur. “Uiteindelijk bereikten we na vijf uur al ons doel”, zegt Xavier, de vader van Lance. Als tegenprestatie fietste Glenn Verholle toen van Kemmel naar de Mont Ventoux.