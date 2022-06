Lance Alleweireld en oud-leraar Glenn Verholle werken Roeseltriatlon met succes af

Twee jaar later dan gepland zijn Lance Alleweireld uit Kemmel en zijn oud-leraar Glenn Verholle uit Roeselare erin geslaagd om de Roeseltriatlon tot een goed eind te brengen. Door corona moest het evenement worden uitgesteld, maar zondag kon de jongeman, die de ziekte van Duchenne heeft, rekenen op de steun van Glenn om hem door de drie disciplines heen te helpen.

Lance en zijn ouders kregen op zijn vierde te horen dat hij de ziekte van Duchenne heeft, een spierziekte die bij ongeveer één op 3.500 jongens voorkomt. Daardoor is hij al geruime tijd aan een rolstoel gekluisterd en vindt hij gepaste opvang en begeleiding bij Dominiek Savio in Gits.

Toen hij nog op de schoolbanken in ’t Vlot in Roeselare zat, leerde hij zijn leraar Glenn kennen. “Daar is toen een band ontstaan”, zegt Glenn. “Omdat zijn ouders regelmatig een benefiet organiseerden om ondersteunend materiaal voor Lance te kopen, groeide bij mij het idee om samen met hen een triatlon af te werken en ons daarbij te laten sponsoren. Dat is ondertussen twee jaar geleden, maar door corona duurde het tot nu om dat uit te voeren.”

Speciale kajak

Zondag was het eindelijk zover tijdens de Roeseltriatlon. Aan de Kop van de Vaart in Roeselare nam Lance in een speciale kajak plaats, terwijl Glenn hem 600 meter vooruit trok. Met een brandweerkraan werd hij nadien in een tandem geplaatst om 20 kilometer te fietsen. Tot slot volgde met een speciale rolstoel nog een loop van vijf kilometer door het centrum van de stad.

“We hebben er met volle teugen van genoten”, vertelt Lance. “Ik heb onderweg ook heel wat andere deelnemers aangemoedigd, maar het was fijn om langs de kant van de weg zoveel supporters te zien. Het leukste onderdeel vond ik het zwemmen. Het was fantastisch om tussen de boten te varen.”

Glenn deed een kleine anderhalf uur over zijn straffe prestatie. “Alles verliep vlot, dus ik blik hier heel tevreden op terug”, zegt hij. “Ik ben blij dat ik dit voor Lance kan doen en dat de organisatie van de Roeseltriatlon het zag zitten mee in dit verhaal te stappen. Het motiveert me om in de toekomst nog iets voor paralympiërs of G-sporters te kunnen betekenen binnen de triatlonwereld. Nu zijn daar niet veel mogelijkheden voor hen, maar ik wil dat wat opentrekken en hoop dat andere organisatoren zien dat zoiets mits een goeie voorbereiding echt wel haalbaar is.”

Aanmoedigingen

Hoeveel alle acties voor Team Lance opbrachten is op vandaag nog niet duidelijk. “Maar we zijn zeer blij met alle aanmoedigingen die we gekregen hebben”, glunderen mama Virginie en vader Xavier. Na afloop van de triatlon was er nog een speciale ceremonie op het Polenplein, waarbij het duo een beker kreeg. (vadu)