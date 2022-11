Lana Verkest uit Roeselare samen met Baba Yega op het podium

De Roeselaarse Lana Verkest werd bekend dankzij haar deelname aan Belgium’s Got Talent en Dance Dreams. Binnenkort staat ze op het podium in het Sportpaleis aan de zijde van Baba Yega tijdens de Rewind Party. “Belgium’s Got Talent was een immense ervaring, maar straks drie keer optreden met Baba Yega voor 20.000 mensen zal dat misschien overtreffen.”

Haar deelname aan Belgium’s Got Talent ligt inmiddels al een drietal jaar achter de rug, maar Lana Verkest blijft onverminderd en met steeds meer passie dansen. De 18-jarige Roeselaarse volgt momenteel een opleiding dans aan de befaamde Hogeschool Codarts in Rotterdam.

“Ik droom ervan ooit mijn eigen dansschool uit te bouwen. Na mijn studies kunsthumaniora in Antwerpen is de opleiding in Nederland een logisch vervolg om zo in de toekomst dansles te geven. Al was dat niet vanzelfsprekend. Liefst 800 dansers namen deel aan de audities om toegelaten te worden tot de opleiding. Slechts twintig studenten konden starten. Gelukkig was ik erbij.”

Ondertussen doet Lana wel al de nodige ervaring op als dansleerkacht bij onder andere Sinerjey’s Dance Studio in Ieper, Folle et Fou in Meulebeke en Marieflo’s Danscenter in Lauwe. Ze geeft er les moderne dans, jazz, clipdance en disco. Daarnaast wordt Lana ook nog vaak gevraagd voor dansworkshops op verschillende plaatsen in Vlaanderen.

“Met de dansschool in Lauwe zijn we momenteel volop aan het oefenen voor het wereldkampioen moderne en hedendaagse dans dat in 2023 doorgaat in De Panne. Zowel solo als in team hoop ik daar hoge ogen te gooien.”

20.000 toeschouwers

In aanloop naar dat belangrijk kampioenschap volgend jaar gaat Lana geen enkele nieuwe uitdaging uit de weg. Begin december treedt ze op in het Antwerpse Sportpaleis. Lana deed auditie om te dansen met Baba Yega tijdens de Rewind Party op 1, 2 en 3 december. “Ik zag dat Baba Yega op zoek was naar dansers. Ik ben een grote fan van hen en ik wilde al langer eens met hen op het podium staan.”

Lana doorstond de audities en repeteert nu volop voor de grote shows van volgend weekend. “Belgium’s Got Talent was al een mooie en overweldigende ervaring, maar ik denk dat de optredens met Baba Yega in zo’n grote concertzaal dat misschien nog zal overtreffen. Optreden samen met zo’n goede dansers, en dat voor 20.000 toeschouwers, is gewoonweg fantastisch.”