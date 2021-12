Lana Verkest brengt haar verhaal in Dance Dreams op Play5: “Ik dans al sinds ik zeven jaar was”

Binnenkort is een gloednieuw programma op Play5 te zien: “Dance Dreams”. In deze realityreeks wordt het leven van zeven gepassioneerde dansers en hun ouders gevolgd. Ook Lana Verkest (17) uit Roeselare zal haar verhaal brengen.

Binnenkort is een gloednieuw programma op Play5 te zien: in de Vlaamse realityreeks Dance Dreams gaan zeven gedreven dansers elke dag tot het uiterste om hun droom te bereiken, namelijk professioneel danser worden. Die droom proberen te verwezenlijken, doen ze niet alleen. Achter elk danstalent staat een enthousiaste mama of papa die hen helpt en steunt.

In Dance Dreams worden de dansers, hun ouders en omgeving een jaar lang gevolgd. De kijker zal niet alleen hun dagelijkse leven te zien krijgen, maar ook de druk van de danswereld en de manier waarop de dansers en hun ouders daarmee omgaan. Je zal zien dat de danswereld niet enkel uit glamoureuze podiumervaringen bestaat, maar dat het een harde wereld is en dat je er ook hard voor moet werken.

Belgium’s Got Talent

Een van de deelnemers aan het nieuwe programma is Lana Verkest (17) uit Roeselare. Lana is alvast geen onbekend gezicht op televisie. In 2019 nam ze deel aan Belgium’s Got Talent, waar ze de top drie van de halve finale bereikte. Daarnaast is ze ook enorm populair op TikTok en Instagram.

Dankzij haar bekendheid op social media heeft ze heel wat samenwerkingen als influencer voor grote merken zoals Maybelline, l’Oréal, Details Dancewear en My Jewellery. Binnenkort lanceert ze zelfs haar eigen juwelencollectie en danskledinglijn. Ze geeft ook zelf heel wat uren dansles en doet vaak met succes mee aan nationale en internationale wedstrijden zoals Dance Waves Competition.

Ondertussen heeft ze al minstens 110 bekers behaald, waarvan de helft voor de eerste plaats. Al meerdere Belgische kampioentitels voor ‘solo moderne dans’ staan op haar naam. Bovendien wordt Lana regelmatig gecontacteerd om mee te werken aan bepaalde projecten, zoals de TikTokTour voor Stad Roeselare.

Op dit moment zit Lana in haar laatste jaar aan de Kunsthumaniora van Antwerpen, waar ze een pre-professionele dansopleiding volgt. “Ik dans al sinds ik zeven jaar was”, begint Lana te vertellen. “Toen ik in het zesde leerjaar zat, heeft mijn mama me meegenomen naar Antwerpen om auditie te doen. Het was eigenlijk gewoon om eens te proberen en voor de ervaring, maar geen van ons beiden had verwacht dat ik toegelaten zou zijn. Als klein meisje was het een grote stap om meteen op internaat te gaan, maar het maakt je snel zelfstandig.”

Lana’s leven staat dus volledig in het teken van dans. Vandaar dat ze een jaar geleden gecontacteerd werd met de vraag of ze interesse zou hebben om mee te werken aan het nieuwe programma Dance Dreams. Dat kwam voor haar goed uit, aangezien ze na haar avontuur bij Belgium’s Got Talent in 2019 de televisiewereld had gemist. Om een jaar lang door camera’s gevolgd te worden, vormde voor haar dus geen enkel probleem.

“Eerst heb ik getwijfeld”, vertelt Lana. “Iedereen zou bijna alles over mijn privéleven te weten komen en ik was bang voor de reacties. Mensen zijn helaas maar al te snel geneigd om kritiek te uiten, ook al kennen ze je niet persoonlijk. Uiteindelijk heb ik beslist om er gewoon voor te gaan.”

“Ik hoop dat ik door mijn deelname ook andere mensen kan inspireren om ondanks je onzekerheid en de druk van buitenaf, toch je dromen te realiseren. Uiteindelijk was ik heel erg blij met deze nieuwe kans. Gefilmd worden en op televisie komen, zijn dingen die ik leuk vind. Het is ook niet dat ik constant gefilmd werd, maar toch wel wekelijks. Elke week vond er een overleg plaats met de productie. Mijn agenda werd overlopen en daaruit selecteerden we de interessantste activiteiten.”

Ondanks haar bomvolle agenda probeert Lana ieder weekend naar huis te komen. Op zaterdag geeft ze zelf nog dansles, maar op zondag probeert ze altijd tijd vrij te maken voor haar familie en vriendje.

Lana is naar eigen zeggen een echt familiemens en ze geniet dan ook volop van de tijd die ze met haar gezin kan doorbrengen. Bovendien helpen ze haar staande te houden in de harde danswereld.

“Mijn mama, gezin en vrienden staan altijd voor me klaar en zijn dan ook heel belangrijk in mijn leven. We delen de mooie momenten, maar ze steunen me ook tijdens moeilijke periodes. Ook de steun van mijn vriendje Mories doet enorm veel deugd. Hij gelooft altijd in me. We zijn allebei sporters, hij voetbalt, en we zijn er voor elkaar bij wedstrijden. Ook dat zal in Dance Dreams te zien zijn.”

Vooral haar mama, Isabelle Baudoncq, speelt een belangrijke rol in Lana’s leven. Isabelle heeft haar niet alleen ten volle gesteund om voor haar dansdroom te gaan in de Kunsthumaniora in Antwerpen, maar ze begeleidt tot op de dag van vandaag Lana bij haar dansavonturen. Zo gaat ze altijd mee naar wedstrijden om te supporteren en ze gaat meestal mee wanneer Lana een workshop geeft. Ze helpt haar dochter ook, bijvoorbeeld wanneer ze een solo aan het trainen is. Die mooie band tussen moeder en dochter zal ook in het programma te zien zijn.

“In het begin hadden we schrik dat er een totaal verkeerd beeld zou ontstaan”, zegt Lana. “Als we dachten aan ‘Dance Moms’, dan worden alleen maar moeders getoond die hun kinderen pushen. Mijn mama is echter totaal geen ‘dance mom’. Zij pusht me niet, ze steunt mij.”

“Ze zegt altijd dat ik mag blijven dansen, zolang ik het graag doe en zolang ik met beide voeten op de grond blijf. Ze zegt dat ik zelf moet voelen als het te veel wordt. Als ze merkt dat ik arrogant zou worden, is zij de eerste die me erop zou terechtwijzen. Mijn mama wou super graag zelf dansen als kind, maar nu kan ze dankzij mij haar droom toch een beetje beleven.”

Verder studeren

Na de kerstvakantie stort Lana zich volledig op haar eindwerk, waarvoor ze een choreografie moet maken en papers moet schrijven. Daarnaast start ze ook aan internationale audities om verder te kunnen studeren in dans. Het liefst zou ze naar Rotterdam of Amsterdam gaan.

“Vroeger wou ik naar New York gaan, maar nu zou ik liever niet te ver van huis zijn, zodat ik toch nog regelmatig naar huis kan komen en zodat ik ook zelf nog les, workshops of optredens kan geven. Ik moet ook nog eens kijken welke school bij mij en mijn dansstijl past. Ik ben commercieel gericht en ik wil emoties uiten, wanneer ik dans. Moderne dans is mijn favoriet.”

“Het is natuurlijk wel een groot voordeel dat ik veel verschillende stijlen kan: niet alleen modern en hedendaags, maar ook hiphop, ballet en zelfs disco. Naast dansen, zing ik ook graag. Er bestaat een school in Amsterdam die dans als hoofdvak aanbiedt en zingen of acteren als nevenvak. Dat lijkt me echt een ideale combinatie voor mij.”

Lana’s ultieme doel is om na haar studies professioneel als danseres aan de slag te gaan. Haar ambitie is om als danseres op het podium te staan op concerten of om op tv te dansen in programma’s zoals The Voice. (SB)

Info: www.lanaverkest.be, Instagram: bgtlana, TikTok: lana verkest.