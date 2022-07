Lampaert maakt Ingelmunster ‘toppezot’ met zijn stunt

Even nadat bekendgeraakte dat Yves Lampaert alweer voor een ongelooflijke stunt had gezorgd door in de Tour de France de proloog te winnen en de gele trui te pakken, stroomde het supporterslokaal Den Bockor vol met supporters van Forza Lampaert. Er was geen doorkomen meer aan.

Binnen hadden de supporters van Forza Lampaert de complete linkervleugel van de herberg al ingepalmd en meteen brak het feest los. Euforie alom, zingen van het strijdlied van Forza Lampaaert en de kelen spoelen. Het was bijzonder moeilijk om een zinnige reactie los te weken.

Kippenvel

Toch slaagden we erin om de voorzitter van Forza Lampaert Bart Vanwijnsberghe en de secretaris Andy Vroman even opzij roepen. Of zij het hadden zien aankomen? “Nooit gedacht, ‘t was een complete verrassing We hebben al heel veel meegemaakt maar dat nog nooit. We kregen er met zijn allen kippenvel van.”

Hoe het nu verder moet. “We kijken dag per dag en hopen dat hij die gele trui behoudt tot in Roubaix. Nu kan hij rustig meedraaien, hij heeft de hoofdvogel al beet en pas op: wanneer hij zijn zinnen heeft gezet op Roubaix, kan het ook daar prijs zijn”, vervolgde Andy Vroman.

Gele cadillac

“Eén ding is zeker. We hopen dat hij de Tour uitrijdt en dan wordt er hier in Ingelmunster één groot volksfeest opgezet en we zullen Yves rondrijden in een gele cadillac. Eén ding wil ik er nog aan toevoegen. Yves is een boerenzoon en hij zal vechten zoals een riek voor een presse stro. We hebben het laatste van die man nog niet gezien.”