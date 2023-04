Lamme Goedzak in het nieuw: nieuwe eigenaar Luc Beke plant ook grootse kunstroute

De grondig vernieuwde boot Lamme Goedzak werd feestelijk ingehuldigd. Nieuwe eigenaar Luc Beke, ook bekend van Global Estate Group, plant ook een aanlegsteiger tegenover zijn manege De Blauwe Zaal. Vanaf juni komt er ook een kunstwandeling, tussen Brugge en Damme.

Naar aanleiding van het Wereldkampioenschap wielrennen in 2021, waarbij de renners voor de tijdrit het traject van de boot tussen Damme en Brugge volgden, werd een feestje georganiseerd op De Lamme Goedzak. Daar rijpte bij Luc Beke het idee om de plezierboot aan te kopen. Enkele jaren voordien had de in Oostkamp gevestigde zakenman ook al de bekende manege De Blauwe Zaal, in Sint-Kruis op het grensgebied tussen Damme en Brugge en dus vlakbij de Damse Vaart, aangekocht.

Synergieën mogelijk

“Ik ben al lang verliefd op dit mooie hoekje van onze provincie, met en tussen de mooie steden Brugge en Damme”, vertelt Luc Beke. “En ik zag synergieën tussen deze plezierboot en De Blauwe Zaal, die ik verder ontwikkelde tot een modern ruitersportcentrum, dat tevens ook het wijndomein van de Belgische Mérula wijn huisvest. Op termijn is het de bedoeling dat de passagiers van de boot ook in contact komen met het wijndomein en het ruitersportcentrum. Alles ligt dan ook vlak bij elkaar. Maar ons eerste werk was dus de boot Lamme Goedzak, die toch wat verouderd was, grondig te renoveren.”

Van Thomas De Waele, de manager voor de privéprojecten van Luc Beke, los van Global Estate Group dus, krijgen we een rondleiding op de vernieuwde plezierboot. “Eigenlijk werd de boot volledig gestript. De benedenruimte kreeg een nieuwe vloer, nieuwe zeteltjes, de bar werd opgefrist… Ook het dek werd grondig vernieuwd met een nieuwe vloer en nieuw meubilair. Het oude zeil als overkapping werd verwijderd en vervangen door een afdekking die automatische kan open geschoven worden bij mooi weer”, vertelt Thomas De Waele.

Het interieur van de boot werd helemaal vernieuwd. (foto Davy Coghe)

“Bovendien plaatsen we ook buiten op het dek een mobiele bar met tapinstallatie, wat de aangename beleving van een vaartochtje bij mooi weer alleen maar ten goede kan komen. We plannen ook om een scherm met animatievideo te plaatsen over de geschiedenis van de Damse Vaart, die ruim tweehonderd jaar geleden gegraven werd onder het bewind van Napoleon Bonaparte. Zowel om militaire als economische redenen werd een verbinding gezocht tussen Brugge, Sluis en Breskens. Met nieuwe luidsprekers zorgen we ook voor een aangenaam streepje muziek. Daarnaast werd ook ingezet op het creëren van een nieuwe visuele identiteit waarbij het logo en de huisstijl onder handen werden genomen. De dagelijkse uitbating van de boot blijft in handen van Frederic Vanhove en Wendy Govaerts, de vorige eigenaars.”

Ook de Brugse en Damse burgemeester, Dirk De fauw en Joachim Coens, waren present voor de feestelijke inhuldiging. “Ook vanuit Damme zijn we heel tevreden met de fraai vernieuwde plezierboot. Het is een even belangrijke als mooie recreatieve verbinding en een bijzonder manier om Damme binnen te komen, genietend van het water en de voorbij glijdende bomenrijen”, stelt Coens.

Luc Beke bevestigt nu ook wat we eerder al schreven: “We hebben inderdaad plannen voor een bijkomende aanlegsteiger voor de boot en die zou ter hoogte van restaurant ‘t Apertje te komen, dus ook vlakbij De Blauwe Zaal”, zegt Beke. “Hiervoor zullen we binnenkort de nodige vergunningen aanvragen, met de bedoeling om de steiger tegen volgende zomer in gebruik te kunnen nemen. Op die manier kunnen we voor een mooie synergie zorgen tussen de boot, het ruitersportcentrum en de wijngaard met bijhorende wijnwinkel.”

Kunstroute

Ook over de kunstroute waar we het eerder in deze krant al over hadden, krijgen we bevestiging. “Die kunstroute, een wandeling eigenlijk, zal eind juni geopend worden. Het gaat om een traject dat vertrekt vanuit De Blauwe Zaal en zo via de Polderstraat en langs het Zuidervaartje doorloopt tot in Damme centrum”, klinkt het. “Om de vijfhonderd meter zal er een werk staan, 24 in totaal. Hiervoor werken we samen met bijzonder grote namen in de kunstwereld zoals Koen Vanmechelen, Arne Quinze, Jan Fabre, Wim Delvoye en Jan De Cock.”