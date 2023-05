Lakeside Paradise in Knokke-Heist het decor voor filmopnames van nieuwe Liquid Force productvoorstelling

Op Lakeside Paradise in Knokke-Heist vonden de filmopnames plaats van de nieuwe Liquid Force productvoorstelling 2024. Liquid Force is een toonaangevende en wereldwijd verspreide naam in de wakeboardscene en de beste riders ter wereld behoren dan ook tot het Liquid Force team. “Een eer, dat Liquid Force Knokke-Heist uitkoos”, aldus uitbater Frank Vanleenhove. “De voorgaande jaren gebeurde dat in Duitsland, Nederland en Frankrijk.”

Het resultaat zal te zien zijn vanaf januari 2024, wanneer het gamma zal voorgesteld worden aan alle landen waar Liquid Force vertegenwoordigd is, en dit is zo goed als over de hele wereld. Ook de marketingcampagne 2024 zal gebaseerd worden op deze shoot in Knokke-Heist.

Lakeside Paradise zal te zien zijn op alle commercials en advertenties over de hele de wereld. De teamleden waren alvast wild enthousiast over het onthaal, de sfeer, de baan en ook de badstad in het algemeen ,waar ze een rondleiding kregen.